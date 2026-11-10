Presentará la OSSLA el concierto ‘Fuego de Otoño’, en el Teatro Pablo de Villavicencio

La Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes presentará su concierto “Fuego de Otoño” en el Teatro Pablo de Villavicencio, Culiacán. Este evento contará con el director huésped Sergio Freeman el jueves 12 y domingo 15 de noviembre de 2026.

La agrupación, perteneciente al Instituto Sinaloense de Cultura, ofrecerá el décimo programa de su Temporada Otoño 2026, una velada sinfónica de alto nivel técnico y emotivo, se informó. El repertorio incluirá piezas de Edward Grieg y Aram Khachaturian.

La Temporada Otoño 2026 de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes continúa su ciclo de presentaciones, buscando acercar la música clásica a la ciudadanía de Culiacán. Este programa se suma a una serie de eventos culturales que se realizan en el Teatro Pablo de Villavicencio.

El maestro Sergio Freeman, director huésped, guiará a la orquesta en la ejecución de un repertorio clásico de gran potencia expresiva. Su participación es clave para el programa, que promete una experiencia musical destacada para el público.

El programa incluye la célebre Suite No. 1 de la obra Peer Gynt, compuesta por el músico noruego Edward Grieg. También se interpretarán las vibrantes Suites No. 1 y No. 2 del ballet Spartacus, del maestro armenio Aram Khachaturian, piezas reconocidas globalmente por su dinamismo y riqueza tímbrica.

Las presentaciones de este décimo concierto se realizarán en dos fechas. La primera función será el jueves 12 de noviembre a las 18:30 horas, y la segunda el domingo 15 de noviembre a las 12:30 horas. Ambas citas musicales tendrán lugar en el Teatro Pablo de Villavicencio.

El concierto contará con entrada libre en las secciones laterales de la planta baja, específicamente las zonas izquierda y derecha. La totalidad de la planta alta también ofrecerá acceso gratuito. Asimismo, se pondrán a disposición del público accesos VIP en la sección central de la planta baja con un costo de 100 pesos.