Presentará la OSSLA el concierto ‘Scherezade’

El programa, con entrada completamente libre, representa un acontecimiento especial tanto artístico como social. Al respecto, el maestro Da Costa destacó que se trata de una premiere en las Américas de Scherezade, de Nikolái Rimsky-Kórsakov, interpretada por la OSSLA, lo que reafirma el compromiso de la orquesta por acercar producciones de alto nivel internacional a todo el público, sin barreras económicas.

Los detalles del concierto fueron dados a conocer en conferencia de prensa encabezada por Da Costa, acompañado por Ricardo Rodríguez, gerente de la OSSLA, y Rodolfo Díaz Fonseca, director de Difusión y Promoción del Isic.

La Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes presentará “Las mil y una noches, Scherezada”, bajo la dirección del maestro Alexandre Da Costa quien participará además como violinista solista, este jueves 22 a las 18:00 horas y el domingo 25, a las 12:30 horas, en el Teatro Pablo de Villavicencio.

Compuesta en 1888, Scherezade es una suite sinfónica inspirada en el libro Las mil y una noches. La obra toma su nombre de la princesa Scherezade, cuya voz musical será representada por el violín Stradivarius de 1701 del propio Da Costa, dentro de una orquestación rica, colorida y de gran fuerza narrativa.

Durante la conferencia, el director subrayó que la formación de jóvenes músicos y la vocación social son ejes centrales del proyecto artístico de la OSSLA y del Instituto Sinaloense de Cultura.

“La próxima generación nos importa mucho”, afirmó, al señalar que el trabajo con los jóvenes no solo busca la excelencia técnica, sino también formar músicos con identidad, sensibilidad y conciencia social.

En ese sentido, explicó que la orquesta mantiene una política permanente de apertura hacia estudiantes en formación avanzada, quienes se integran por periodos cortos a los ensayos y conciertos, experiencia que será fortalecida en los próximos años.

Asimismo, destacó que los maestros y solistas invitados ofrecen presentaciones especiales y clases magistrales a los alumnos de la Escuela de Música, como una forma de complementar su aprendizaje e inspirarlos a través del contacto directo con artistas de trayectoria internacional.

El músico y director canadiense adelantó que el sábado 31 de enero, a las 18:00 horas, en el teatro Pablo de Villavicencio, se llevará a cabo el concierto Los Tres Fantásticos, con música de Brahms, protagonizado por el pianista canadiense Serhiy Salov, el maestro Gordon Campbell, en el corno, y Alexandre Da Costa en el violín.