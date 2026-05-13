Presentará la OSSLA ‘El solista y su destino’ dentro del Festival de la UAS

La Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes participará en el Festival Internacional Universitario de la Cultura de la UAS con el programa El solista y su destino, este jueves a las 19:00 horas, en el Teatro Pablo de Villavicencio.

Este concierto contará con la participación del maestro Alexandre Da Costa, director titular de la OSSLA, quien participará como solista en el “Concierto No. 1 para violín”, de Bruch y la “Sinfonía No. 6”, de Tchaikovsky. El espectáculo se repetirá el domingo, a las 12:30 horas, en el mismo recinto.

La OSSLA se suma al festival de la UAS, uno de los encuentros culturales y universitarios que año con año reúne distintas expresiones artísticas y académicas para acercar la cultura a nuevos públicos.

La agrupación ofrecerá una velada marcada por la sensibilidad interpretativa y la riqueza sonora del repertorio sinfónico, en un programa pensado para generar una conexión cercana entre la orquesta y el público asistente.

Fundada en 2001 por el Instituto Sinaloense de Cultura, la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes se ha consolidado como una de las agrupaciones musicales más importantes de México gracias a la calidad de sus interpretaciones y a la diversidad de sus propuestas artísticas. A lo largo de sus más de dos décadas de trayectoria, la OSSLA ha desarrollado temporadas de concierto, programas didácticos y participaciones en importantes festivales culturales dentro y fuera del estado.

Su repertorio abarca desde las grandes obras del periodo clásico y romántico hasta composiciones contemporáneas, música mexicana, ópera, zarzuela y proyectos multidisciplinarios, consolidando una identidad artística dinámica y cercana a distintos públicos.

Con “El solista y su destino”, la OSSLA se suma a la programación del FIUC 2026 reafirmando el compromiso del Isic con la promoción cultural y la difusión de propuestas artísticas de calidad en Sinaloa.