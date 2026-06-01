Presentará la OSSLA ‘Fuego Ibérico’, bajo la dirección de Salvador Vázquez

La Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes ofrecerá esta semana el concierto “Fuego Ibérico”, dentro de su Temporada Primavera 2026, con la participación del director huésped Salvador Vázquez, reconocido por su trayectoria al frente de importantes agrupaciones orquestales de México.

Las presentaciones se llevarán a cabo el jueves 4 de junio a las 18:00 horas y el domingo 7 de junio a las 12:30 horas en el Teatro Pablo de Villavicencio, donde el público podrá disfrutar de un recorrido por algunos de los repertorios más emblemáticos del nacionalismo musical español.

El programa abrirá con las Suites núm. 1 y 2 de El sombrero de tres picos, de Manuel de Falla, obra inspirada en una historia popular andaluza que combina la riqueza del folclor español con la sofisticación de la escritura orquestal. Considerada una de las partituras más importantes del compositor gaditano, la pieza destaca por su fuerza rítmica, colorido instrumental y evocación de las tradiciones de España.

La segunda parte del concierto estará dedicada a la música de Joaquín Turina, uno de los principales exponentes del sinfonismo español del Siglo 20. De este autor se interpretarán las Danzas fantásticas, una obra llena de contrastes, lirismo y vitalidad rítmica.

El programa concluirá con la Sinfonía sevillana, composición que retrata musicalmente distintos paisajes y atmósferas de Sevilla, ciudad natal del compositor. La obra combina elementos impresionistas y folclóricos para ofrecer una visión sonora profundamente ligada a la identidad cultural andaluza.

El director huésped Salvador Vázquez es considerado una de las batutas mexicanas más destacadas de su generación. Su trabajo se ha caracterizado por la difusión de repertorios diversos y por una constante labor de acercamiento de la música sinfónica a nuevos públicos, consolidándose como una figura relevante en el panorama musical nacional.

El acceso será gratuito en planta alta y mezzanine, mientras que los boletos para acceso VIP en planta baja tendrán un costo de 100 pesos.