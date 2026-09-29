Presentará la OSSLA música de ánime este jueves en Culiacán

La Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes presentará el “Manga Fest Sinfónico”, un concierto que reunirá música de anime, manga y videojuegos. El evento será el próximo jueves 1 de octubre en el Teatro Pablo de Villavicencio de Culiacán, con la participación de la cantante Marilyn Cháirez y el actor de doblaje Héctor Lee.
El director titular de la OSSLA, Alexandre Da Costa, liderará este encuentro que surgió de conversaciones con su hijo, aficionado al manga y anime. La propuesta busca conectar la tradición orquestal con las nuevas generaciones de compositores y públicos.
Este concierto representa un encuentro entre la tradición de la música orquestal y las nuevas generaciones. El repertorio transitará por lenguajes diversos, desde energía rockera y pop hasta pasajes sinfónicos, evocando a compositores clásicos. La iniciativa busca acercar a nuevos públicos a la experiencia de la orquesta en vivo.
Alexandre Da Costa relató que la idea del programa nació de conversaciones con su hijo de 12 años, aficionado a los mangas y al anime. “Cuando mi hijo se pone a leer mangas y a escuchar la música en línea, me dijo: ‘vamos a poner una playlist de música orquestal de mangas’. Entonces dije, bueno, ahí hay algo”, expresó el director titular de la OSSLA.
El director titular explicó que el propósito es construir un espectáculo con ritmo y variedad. Esto se logrará a partir de arreglos que permitan llevar al escenario la fuerza de piezas creadas para acompañar escenas de las series.
Ricardo Rodríguez, gerente de la OSSLA, destacó el carácter familiar de la propuesta. Indicó que este repertorio permite reunir en una misma sala a padres, hijos y nietos, así como a distintas generaciones que comparten el gusto por estas historias y sus bandas sonoras.
A la propuesta se suma la cantante Marilyn Cháirez, quien interpretará algunas de las piezas del programa. La intérprete compartió la emoción que representa para ella formar parte de un proyecto que conecta la cultura del anime con la música.
Cháirez recordó que creció cercana a esta cultura en una época donde no siempre era comprendida. Consideró significativo que hoy pueda celebrarse desde un escenario sinfónico y destacó la nostalgia que estas canciones despiertan.
La participación del actor de doblaje Héctor Lee añade un componente especial. Su llegada a Culiacán fue posible gracias a la gestión del promotor Omar Sentíes, quien colaboró en la organización del evento.
Héctor Lee compartió que su trayectoria profesional comenzó en 1973. Relató cómo llegó al mundo del doblaje por accidente, desarrollando una extensa carrera como actor, locutor y caracterizador de personajes.
En el “Manga Fest Sinfónico”, Lee interpretará canciones emblemáticas en sus idiomas originales. Entre ellas se encuentran temas relacionados con producciones como Mazinger Z y Dragon Ball, aportando nostalgia al concierto. También expresó su agradecimiento por la invitación.
El “Manga Fest Sinfónico” se presenta como una fiesta musical para quienes han crecido con el anime, el manga y sus personajes. También es una oportunidad para acercar a nuevos públicos a la experiencia de escuchar una orquesta en vivo.
La invitación está abierta a la comunidad otaku de Sinaloa, a familias, jóvenes y a quienes guardan en la memoria una canción que acompañó una etapa de su vida.
Los boletos se encuentran a la venta en boleterama.com y en la taquilla del Teatro Pablo de Villavicencio.