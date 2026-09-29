Presentará la OSSLA música de ánime este jueves en Culiacán

La Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes presentará el “Manga Fest Sinfónico”, un concierto que reunirá música de anime, manga y videojuegos. El evento será el próximo jueves 1 de octubre en el Teatro Pablo de Villavicencio de Culiacán, con la participación de la cantante Marilyn Cháirez y el actor de doblaje Héctor Lee.

El director titular de la OSSLA, Alexandre Da Costa, liderará este encuentro que surgió de conversaciones con su hijo, aficionado al manga y anime. La propuesta busca conectar la tradición orquestal con las nuevas generaciones de compositores y públicos.

Este concierto representa un encuentro entre la tradición de la música orquestal y las nuevas generaciones. El repertorio transitará por lenguajes diversos, desde energía rockera y pop hasta pasajes sinfónicos, evocando a compositores clásicos. La iniciativa busca acercar a nuevos públicos a la experiencia de la orquesta en vivo.

Alexandre Da Costa relató que la idea del programa nació de conversaciones con su hijo de 12 años, aficionado a los mangas y al anime. “Cuando mi hijo se pone a leer mangas y a escuchar la música en línea, me dijo: ‘vamos a poner una playlist de música orquestal de mangas’. Entonces dije, bueno, ahí hay algo”, expresó el director titular de la OSSLA.

El director titular explicó que el propósito es construir un espectáculo con ritmo y variedad. Esto se logrará a partir de arreglos que permitan llevar al escenario la fuerza de piezas creadas para acompañar escenas de las series.