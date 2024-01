La idea principal del libro fue responder a preguntas como ¿qué hace eterno lo eterno?, ¿por qué Beethoven?, ¿por qué la música no muere y se mantiene vigente en el tiempo, más allá de cualquier situación social, inclusive si no hay lucro?

De la música y la numerología

Agrupar los textos en 21 artículos se inspira en la obra “El Pierrot Lunaire”, de Arnoldo Schönberg, que agrupa 21 fragmentos musicales.

“El 21 es un número especial en numerología, es una cuestión musical, como si de preludios y fugas se tratara, los preludios se agrupan de 24 en 24. El 21 es un número mágico, es un número maestro, es tres veces siete, el siete número maestro, me gustó pensarlo así”, comparte.

“Me encantó esta idea, cuando programo música de concierto, a veces programo interesantes números, he encargado miniaturas sinfónicas pensando en esas miniaturas, confieso que el libro tiene una forma como si hubiera calculado la composición de una obra musical”.

Verlo ahora publicado, le hace sentirse orgulloso.

“Yo empecé a escribir para crear argumentos que pudieran utilizar los músicos, en el ejercicio profesional es algo que no hacemos, nos dedicamos a nuestro oficio, pero no lo verbalizamos, no lo sabemos explicar, y no sabemos defender el valor de lo que hacemos”, advierte.

“Por ejemplo, para qué le sirve a una sociedad que el artista es un profesional de su sociedad, estos diversos de para qué sirve el arte, por qué la gran música debe ser parte de una sociedad más allá de la música popular que es estupenda, pero para qué sirve esta gran música, qué alimenta, por qué sigue viva, por qué le habla al alma, al espíritu, y que excede el entretenimiento, la diversión y lo inmediato, el espíritu necesita alimento”.

Esto surge como una defensa, añadió, porque no es raro que la clase política no entienda el quehacer del artista, asegura.

“Estos argumentos funcionan para dar información a quien toma decisiones sobre el valor de, que es muy necesario, normalmente se confunde lo social con lo popular, lo comercial, y esto viene en una ausencia de políticas culturales sanas. Hay que responder a estas preguntas y tener argumentos para sanear un medio que defienda a sus artistas, una sociedad que tiene artistas es una sociedad que sabe soñar, una sociedad que tiene intelectuales es una sociedad que sabe pensar”.

Miguel Salmón del Real (México, 1978)

Es uno de los directores de mayor solidez de su generación, compositor, musicólogo e investigador.

Posee títulos académicos profesionales en Composición, Dirección de coro y orquesta, Musicología, de México, Italia y los Países Bajos además de cursos maestros en dirección de orquesta en Suiza, Francia y México.

Dirigió la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, hasta 2023.

Ha dirigido 42 orquestas en 13 países, 20 coros y 11 ensambles,así como 228 solistas provenientes de 28 nacionalidades.

Ha estrenado más de un centenar de obras compuestas en el Siglo 21 por 78 compositores mexicanos y ha concretado el rescate de obras históricas.

Es compositor, docente, conferencista y articulista.

Es autor de la columna Sin Bemoles que se publicó en Noroeste.

En 2017 se convirtió en el primer Secretario de Cultura de la ciudad de Morelia y en su gestión promovió y obtuvo para Morelia, el nombramiento como “Ciudad Creativa” por la UNESCO, en el área de música.