Presentará Ricardo E. Tatto ‘Bestiario del Bibiófilo (y otras fieras literarias)’ en la FIL Culiacán

El narrador y ensayista Ricardo E. Tatto formará parte de la Feria Internacional del Libro Culiacán 2025 en donde presentará su libro “Bestiario del Bibliófilo (y otras fieras literarias)” (Nitro Press) este viernes 14 de noviembre, a las 11:00 horas, en el Foro Patio del Ayuntamiento.

El escritor yucateco estará acompañado por el novelista sonorense César Gándara, quien comentará su más reciente volumen de ensayos creativos, en el cual se aborda de forma humorística la variada fauna que constituye el mundo de los lectores, coleccionistas, apasionados y demás locos de los libros impresos.

Cabe destacar que el autor resultó ganador del Fondo Editorial del Ayuntamiento de Mérida con este texto, por lo que el municipio de la capital de Yucatán realizó la coedición del libro con Nitro Press, dentro de su colección “Interview”, dedicada a géneros de no ficción.

Su “Bestiario del bibliófilo” tiene gran aceptación entre los lectores, pues la prosa de Tatto lo mismo equilibra la erudición que el desenfado, el dato puntual y la observación irreverente, por lo cual su libro ha tenido exitosas presentaciones en la FIL de Los Mochis del año pasado, en foros como la Biblioteca Vasconcelos y la Biblioteca General del H. Congreso de la Unión en CDMX, en estados como Puebla, Sonora, Jalisco, Campeche, Chiapas, Veracruz y en ferias internacionales como la FIL de Guadalajara, Palacio de Minería y La Habana, Cuba.

Si bien anteriormente había publicado libros de cuento, teatro y periodismo cultural, con esta publicación Ricardo E. Tatto explora su veta ensayística, revelándose como uno de los pocos autores que cultiva este género en el sureste mexicano, por lo que su gira de presentaciones 2025 es una muestra de la literatura que se realiza en dicha región, llevando su concepción del ensayo literario de sur a norte del país.

La obra que presentará en Culiacán consiste en una colección de ensayos en la cual el autor abunda en los distintos tipos de lectores, costumbres y tópicos propios de los amantes del papel, entre otras creaturas del universo libresco, ya que dichos objetos hechos de papel, tinta e ilusiones no sólo son vehículo de la palabra impresa, sino artículos coleccionables que pueden inducir a la manía y, en no pocos casos, al delirio...

Como valor agregado, cuenta con un prólogo del tijuanense Daniel Salinas Basave e ilustraciones de Lilia Barajas. El libro se encuentra a la venta librerías Gandhi, FCE y en la tienda en línea de la editorial https://nitro-press.com/

Ricardo E. Tatto (Mérida, 1984) es Licenciado en comunicación por la Universidad Modelo y egresado de la Maestría en Arte de la Universidad de las Artes de Yucatán. Periodista y promotor cultural, editor, ensayista y narrador, ha publicado libros como “Tercera llamada” (Ayuntamiento de Mérida), “Cuentos, minificciones y aforismos del descaro” (Libros en Red) y “Yucatán en Letra Joven” (PACMYC).

Ha ganado dos PECDA en periodismo cultural y cuento, respectivamente. Realizó el prólogo a “El canto de los grillos”, de Juan García Ponce, reeditado por Ediciones Odradek (2022). Fue ganador del Fondo de Editorial del Ayuntamiento de Mérida con dos libros de ensayo: “Universo de Juan García Ponce” (Libros del Marqués) y “Bestiario del bibliófilo” (Nitro Press). Actualmente es presidente de la Red Literaria del Sureste y director de la revista Soma, Arte y Cultura.