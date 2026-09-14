Presentará Rodolfo Arriaga ‘Marx en el Soho’ en Mazatlán

El pensamiento de Karl Marx llegará al escenario de Casa Haas a través del monólogo Marx en el Soho, protagonizado por el actor Rodolfo Arriaga, quien dará vida al filósofo y revolucionario alemán en una función programada para el 25 de septiembre.

La cita es a las 19:00 horas y la presentación es convocada por la agrupación teatral TATUAS, Un Público se Prepara A.C. y la Universidad de Sonora, con el apoyo de la Secretaría de Cultura y el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, como parte de un proyecto beneficiado por la convocatoria PADID 2026.

La obra, dirigida y adaptada para escena por Cutberto López, plantea el regreso de Marx a pleno siglo 21.

En la ficción, el pensador vuelve de la muerte con la intención de visitar el Soho londinense, pero un error burocrático provoca que termine en el Soho de Nueva York.

A partir de esta situación, el personaje establece un diálogo con el público mediante anécdotas y reflexiones sobre la realidad social, política y cultural contemporánea.

La puesta en escena retoma sus planteamientos sobre el capitalismo expuestos en El Capital y propone una mirada sobre la vigencia de sus ideas más de 150 años después.

El monólogo también busca alejarse de la imagen solemne del filósofo para mostrar aspectos más humanos de su vida.

Marx habla de las carencias que enfrentó junto a su esposa y de la personalidad combativa de su hija, mientras las contradicciones y el sentido del humor del personaje forman parte de la propuesta escénica.

El texto original pertenece a Howard Zinn (1922-2010), historiador social y activista por los derechos civiles en Estados Unidos, reconocido también por su libro La otra historia de los Estados Unidos.

La interpretación de Arriaga ha llevado Marx en el Soho a distintos escenarios del País, entre ellos el Centro Nacional de las Artes, el Festival Cultural Puro Sinaloa, el Festival de Monólogos-Teatro a Una Sola Voz y la Temporada INBAL 2025 en el Teatro El Galeón Abraham Oceransky.

La función está dirigida a mayores de 15 años. Los boletos tienen un costo de 200 pesos y están disponibles en la taquilla del Teatro Ángela Peralta, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas y los sábados de 9:00 a 14:00 horas.