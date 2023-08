El académico Dr. Santos López Leyva presentará el libro “Mi voz desde La Voz del Norte”, narrativa académica y vida cotidiana de Mocorito, el miércoles 30 de agosto, en el Centro Sinaloa de las Artes Centenario, del Instituto Sinaloense de Cultura.

La historia personal del doctor Santos López Leyva es, en cierto aspecto, la historia del magisterio en Sinaloa y, más atrás, la historia de la educación del país y, ¿por qué no mencionar los afanes de sus padres por dar a sus hijos saber y educación?, esas herramientas que tan positivamente cambiaron el entorno familiar.

Su obra aporta a la historia de Mocorito, además la complementa con temas actuales como la pandemia de Covid-19, el mal de Alzheimer, y las complicaciones para que México sea rico.

El Dr. Santos López Leyva cuenta con estudios de doctorado en Economía por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, estudios de posdoctorado en el Center for the Studies of Higher Education de la Universidad de Arizona en el año 2000, donde también realizó una estancia de investigación en 2005.