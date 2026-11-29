El proyecto es resultado de una colaboración entre la Escuela Profesional de Danza de Mazatlán (EPDM), PEARSONWIDRIG DANCETHEATER y la Universidad de Maryland, como parte de un intercambio artístico internacional que reúne a bailarines de ambas agrupaciones.

La arquitectura de un espacio histórico y el movimiento corporal se unirán en una propuesta escénica con la presentación de “The Mystery of You”, obra de danza contemporánea que llegará a Mazatlán los días 2 y 3 de diciembre, con entrada libre para el público.

Las funciones se realizarán a las 18:00 horas en la Terraza del Presidio, ubicada en la Casa García, donde el público podrá disfrutar de una propuesta concebida especialmente para el espacio, cuya arquitectura y entorno histórico forman parte de la experiencia escénica.

La obra es dirigida y coreografiada por Sara Pearson y Patrik Widrig, quienes plantean un recorrido inmersivo en el que el cuerpo, el movimiento y el lugar se integran para construir una narrativa a través de la danza.

Además de ofrecer una experiencia artística al público, el proyecto busca propiciar el intercambio de conocimientos entre bailarines profesionales, docentes y estudiantes, al generar un espacio de colaboración entre creadores de distintas trayectorias y contextos.

A través de esta alianza, la EPDM, institución perteneciente al Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, impulsa la formación de sus estudiantes y la proyección internacional de la danza contemporánea que se desarrolla en el puerto.

Con estas presentaciones, la escuela invita a la comunidad mazatleca y a quienes visitan la ciudad a acercarse a una propuesta que llevará la danza a un escenario distinto, donde el patrimonio arquitectónico también formará parte de la expresión artística.