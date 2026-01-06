Presentarán danza, folclore y ópera en el Jardín Botánico

Tres espectáculos navideños se presentarán en el Jardín Botánico, del viernes 9 al domingo 11, con la participación de compañías del Instituto Sinaloense de Cultura.
Esta semana se reactiva su participación en el programa “Navidad en el Botánico: Un jardín de luz”, organizado por la Sociedad Botánica y Zoológica de Sinaloa, I.A.P.
De acuerdo con la programación, las actividades iniciarán este viernes 9 a las 18:15 horas con la participación de la Compañía de Danza Joven de Sinaloa, la cual interpretará el espectáculo coreográfico “Poesías” bajo la dirección artística del maestro Carlos Zamora García.
El sábado 10, a las 18:15 horas, se presentará la Compañía Folclórica Sinaloense, dirigida por la maestra Olimpia Chávez Arce, con el espectáculo “Fiestas Decembrinas”, una serie de coreografías que recrean tradiciones de fin de año: desde las posadas y piñatas en Jalisco, hasta las celebraciones de Navidad en Jalisco y el Año Nuevo en Tlacotalpan, Veracruz, entre otras.
Finalmente, el domingo 11 a las 18:15 horas, subirán al escenario el Taller de Ópera de Sinaloa (dirigido por el maestro José Manuel Chú), el Coro de Ópera de Sinaloa (a cargo de Marco Antonio Rodríguez) y nuevamente la Compañía de Danza Joven de Sinaloa.
Juntos presentarán la ópera “Amahl y los visitantes nocturnos”, una obra navideña de Gian Carlo Menotti (1911-2007) que narra la historia de Amahl, un niño pastor con discapacidad, y su madre, quienes viven en la pobreza. La vida de ambos se transforma cuando tres Reyes Magos, en su camino hacia Belén, buscan refugio en su humilde hogar.