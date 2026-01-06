Cultura
|
‘Navidad en el Botánico: Un jardín de luz’

Presentarán danza, folclore y ópera en el Jardín Botánico

Danza Joven de Sinaloa, la Compañía Folclórica Sinaloense, el taller de Ópera de Sinaloa y el Coro de Ópera de Sinaloa participarán, del viernes 9 al domingo 11, con diversos espectáculos navideños
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
06/01/2026 10:51
06/01/2026 10:51

Tres espectáculos navideños se presentarán en el Jardín Botánico, del viernes 9 al domingo 11, con la participación de compañías del Instituto Sinaloense de Cultura.

Esta semana se reactiva su participación en el programa “Navidad en el Botánico: Un jardín de luz”, organizado por la Sociedad Botánica y Zoológica de Sinaloa, I.A.P.

De acuerdo con la programación, las actividades iniciarán este viernes 9 a las 18:15 horas con la participación de la Compañía de Danza Joven de Sinaloa, la cual interpretará el espectáculo coreográfico “Poesías” bajo la dirección artística del maestro Carlos Zamora García.

$!Danza Joven de Sinaloa se presentará el viernes 9.
Danza Joven de Sinaloa se presentará el viernes 9.

El sábado 10, a las 18:15 horas, se presentará la Compañía Folclórica Sinaloense, dirigida por la maestra Olimpia Chávez Arce, con el espectáculo “Fiestas Decembrinas”, una serie de coreografías que recrean tradiciones de fin de año: desde las posadas y piñatas en Jalisco, hasta las celebraciones de Navidad en Jalisco y el Año Nuevo en Tlacotalpan, Veracruz, entre otras.

Finalmente, el domingo 11 a las 18:15 horas, subirán al escenario el Taller de Ópera de Sinaloa (dirigido por el maestro José Manuel Chú), el Coro de Ópera de Sinaloa (a cargo de Marco Antonio Rodríguez) y nuevamente la Compañía de Danza Joven de Sinaloa.

Juntos presentarán la ópera “Amahl y los visitantes nocturnos”, una obra navideña de Gian Carlo Menotti (1911-2007) que narra la historia de Amahl, un niño pastor con discapacidad, y su madre, quienes viven en la pobreza. La vida de ambos se transforma cuando tres Reyes Magos, en su camino hacia Belén, buscan refugio en su humilde hogar.

#Cultura
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube