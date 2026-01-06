Presentarán danza, folclore y ópera en el Jardín Botánico

Tres espectáculos navideños se presentarán en el Jardín Botánico, del viernes 9 al domingo 11, con la participación de compañías del Instituto Sinaloense de Cultura.

Esta semana se reactiva su participación en el programa “Navidad en el Botánico: Un jardín de luz”, organizado por la Sociedad Botánica y Zoológica de Sinaloa, I.A.P.

De acuerdo con la programación, las actividades iniciarán este viernes 9 a las 18:15 horas con la participación de la Compañía de Danza Joven de Sinaloa, la cual interpretará el espectáculo coreográfico “Poesías” bajo la dirección artística del maestro Carlos Zamora García.