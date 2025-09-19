Presentarán ‘Desvenar’ con la compañía Kraken Teatro

“Desvenar” una audaz propuesta de teatro contemporáneo a cargo de la reconocida compañía Kraken Teatro, se presentará el lunes 22 de septiembre en el Teatro Ángela Peralta, el lunes 22 de septiembre, como parte del Festival Internacional de Teatro “Escena Mazatlán 2025”.

Bajo la dirección de Richard Viqueira, esta obra explora de forma irreverente y provocadora la complejidad de la idiosincrasia mexicana, utilizando el teatro como un crisol donde se mezclan lo sonoro, lo musical y lo escénico.

“Desvenar” es una extravagancia teatral que toma al chile como su eje central, convirtiéndolo en una metáfora de la identidad nacional. Este fruto picante, que sazona nuestro carácter, sirve tanto para celebrar como para maldecir, para gozar y para sufrir.

La trama se centra en un triángulo amoroso inusual y profundamente simbólico entre la Adelita, el Pachuco y el Cholo, personajes que encarnan mitos del folclorismo mexicano. El Pachuco regresa a su país con el deseo de reencontrarse con su mujer, anhelando un platillo picante. Sin embargo, pronto descubre que el amor pica tanto como el chile, y que su lugar ha sido ocupado por un Cholo que solo busca regresar a Estados Unidos y dejar atrás las salsas picantes de su tierra.

La compañía Kraken Teatro lleva más de dieciséis años generando obras que han tenido giras y reconocimientos nacionales e internacionales. Entre sus obras y premios se encuentran: Dos de sus obras fueron finalistas en Diseño de Espacio y obtienen Premio Internacional en el Word Stage Design en emisiones consecutivas: Psico/Embutidos: Medalla de oro, Tapei, Taiwan 2017.

Richard Viqueira, director, dramaturgo y actor, es reconocido como uno de los quince directores más relevantes de México por la Cambridge Encyclopedia of Stage Directors. Ha obtenido premios como el Carlos Ancira al Mejor Actor en Monólogo (APT, 2011) y el Premio de Oro en Diseño de Espacio en el World Stage Design (Taiwán, 2017). Fundador de Kraken Teatro, su trayectoria incluye obras como Psico/Embutidos y Bozal, con giras nacionales e internacionales.

Valentina Garibay, actriz, es licenciada en Literatura Dramática y Teatro por la UNAM, con estudios en el Instituto Superior de Arte de La Habana. Ha sido nominada a Mejor Actriz por los Premios Cartelera de Teatro y ha participado en obras como Herodes Hoy, 140 y N.N. Sin Título. En 2022 y 2024 fue nominada al premio ACPT en la categoría de Mejor Monólogo. Forma parte de Kraken Teatro desde 2013.

Ángel Luna, actor, nació en la Ciudad de México, estudió actuación en CasAzul y ha sido beneficiario del Fonca. Ha trabajado con directores como Richard Viqueira, Martín López Brie y Jorge Reza. Ha dirigido y escrito obras como Bonnie Border y Las terribles desventuras del Dr. Panza, esta última ganadora del Programa Nacional de Teatro Escolar (2017). Su trabajo escénico se ha presentado en España, Francia, Alemania, Bélgica y Luxemburgo.

Boletos

Los boletos tienen un costo de 200 pesos y están disponibles en la taquilla del Teatro Ángela Peralta.