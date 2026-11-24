Dos propuestas de danza contemporánea de compañías sinaloenses, “Sostener lo que tiembla” y “BRO”, explorarán relaciones humanas, memoria y emociones. Se presentarán este miércoles 25 de noviembre en el Teatro Socorro Astol del Instituto Sinaloense de Cultura en Culiacán.

Estas obras, parte del 24° Encuentro Internacional de Solistas y Duetos 2026, se exhibirán a las 17:30 horas. Ofrecen dos miradas distintas sobre el cuerpo y sus implicaciones en la escena, invitando al público a un encuentro con la danza.

El Encuentro Internacional de Solistas y Duetos es un foro anual que desde hace 24 ediciones promueve la creación dancística contemporánea en Culiacán. Este espacio cultural permite a artistas locales y nacionales presentar sus obras, fomentando el diálogo y el intercambio de experiencias creativas, lo que enriquece la oferta artística y la apreciación del arte del movimiento en la región.

La obra “Sostener lo que tiembla”, de Alina Zapata, originaria de Guasave, aborda la resistencia, la memoria y las huellas dejadas por la violencia, informó el Instituto Sinaloense de Cultura. La pieza, a través del cuerpo y de imágenes poéticas, invita a reflexionar sobre aquello que atraviesa a las personas y lo que buscan sostener en medio de la incertidumbre.

Por su parte, “BRO”, del Colectivo La Mochila de Los Mochis, cuestiona la convivencia entre hermanos, transformándola en un juego de fuerzas, complicidades y rivalidades. Esta propuesta, inspirada en el juego de Jenga, explora con humor y movimiento los vínculos, las tensiones y los equilibrios que se construyen en las relaciones interpersonales, detalló la institución.

Ambas presentaciones forman parte de la agenda del Encuentro, que busca acercar al público a diversas expresiones del lenguaje corporal y las narrativas que la danza puede construir. La jornada ofrece una oportunidad para disfrutar del talento emergente y consolidado de la escena dancística sinaloense.

La entrada para disfrutar de ambas coreografías es libre, según anunció el Instituto Sinaloense de Cultura.