Presentarán el concierto ‘Flores de amapa’, con Regina Orozco

Este sábado a las 19:00 horas, se llevará a cabo el concierto “Flores de amapa”, en el que participa un grupo de mujeres cantantes, encabezado por la reconocida Regina Orozco, además de María Inés Ochoa, Alejandra Robles, Nath Velasco, Leiden y, de Culiacán, Fernanda Cuen (“LAmenor”), como parte de la Feria Internacional del Libro Culiacán 2025.

Este concierto, que se realizará por la calle Ruperto Paliza, a espaldas de Catedral, es parte de una gira por la entidad que inició el pasado jueves 13 en Los Mochis y cierra este domingo 16 a las 18:00 horas, en el Parque Ciudades Hermanas de Mazatlán.

Se trata de un programa de canción con banda tradicional sinaloense con voces de mujer, que proviene del proyecto discográfico “Flores de amapa”, que se lanzará en diciembre próximo, el cual consta de un conjunto de canciones con arreglos del músico sinaloense Raúl Carrazco, producido por Rosino Serrano, con la Banda Sinaloense “Granito de Oro” de la UAS, que dirige Tino Méndez.

El disco, y el concierto, se integra con canciones tradicionales en Sinaloa como son: “Rosita de Olivo”, “Hermosísimo Lucero”, “Flor de Capomo”, “La Entalladita”, “El Sauce y la Palma”, “El Sinaloense”, entre otras, y “El Otro México” —éxito de Amparo Ochoa— que se graba con banda por primera vez.

El concierto es organizado por el Instituto Sinaloense de Cultura, mientras que la producción discográfica cuenta con el apoyo del Gobierno de Sinaloa para rescatar la canción sinaloense con banda tradicional a través de un grupo de mujeres destacadas del firmamento artístico mexicano y sinaloense.

“Flores de amapa” es una invitación al reencuentro con nuestra identidad y un llamado a soltar el miedo y a tomar nuestras calles con el canto, la convivencia, el baile, la alegría y la dignidad, pues la cultura es el camino para la restauración de un Sinaloa más valiente, más consciente y humano.