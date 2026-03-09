Presentarán el libro ‘Inteligencia Artificial y Educación Superior’, este martes en la UAdeO

“Nuestra preocupación era saber cómo va a impactar a los estudiantes y a los académicos. Por ejemplo, la inteligencia artificial te ayuda a elaborar un ensayo de manera muy rápida, pero nuestros estudiantes no saben citar o creen que no es necesario citar, y la inteligencia artificial con todas las bondades que tiene, es un gran plagio”.

“El libro surge porque es el tema que viene para la educación en general y para la educación superior en particular. Los jóvenes ya están usando la inteligencia artificial todos los días, la usan las personas en los hogares algunos ni cuenta se han dado todavía. Alexa es inteligencia artificial, Siri de nuestros teléfonos es IA, ya están en todas las computadoras, en los principales buscadores como Google, por ejemplo”, comentó Gastélum Escalante.

En el libro participan investigadores de la UNAM, la Universidad Iberoamericana, Universidad de Colima, Universidad de Guadalajara, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Universidad de Colima, de la Universidad Autónoma de Sinaloa y la Universidad Autónoma de Occidente.

Una serie de reflexiones en torno al uso de la IA en la educación superior ofrecen expertos de distintas universidades del país en el libro Inteligencia Artificial y Educación Superior, coordinado por el doctor Jorge Gastélum Escalante y el doctor Juan Carlos Yáñez Velazco, que se presentará este martes 10 de marzo, a las 10:00 horas, en la Universidad de Occidente.

El autor donó un ejemplar del libro que pueden consultar en la biblioteca de Yameto Café.

El autor donó un ejemplar del libro que pueden consultar en la biblioteca de Yameto Café.

La IA, señaló el académico, toma toda la información de los bancos de datos, la acopian y ponen a disposición de quien quiera preguntarles.

“Es un gran negocio, empieza dando gratuitamente los chats GPT, por ejemplo, nosotros podemos consultarlos y ocurre algo muy interesante, y con todo lo que tiene que ver con redes, te está premiando, te está castigando. Cuando te premia se activan los neurotransmisores del cuerpo, disparan dopamina, endorfinas, oxitocinas, que son neurotransmisores del placer. Entonces, cada vez que te dan un like hace que provoque una adicción y entonces, tienes que comprar este el siguiente grado de inteligencia artificial, porque los grados del 03, 04 y 05 tienen que ver con el número de parámetros que manejan”.

Explicó que el grado 03 de Chat GPT está muy limitado y lo que no sabe, lo inventa.

“Entonces, un estudiante o un profesor que no se percate de eso, puede hacer un ensayo, entre comillas, porque en realidad lo está haciendo la IA y no se percata de los errores”.

Esa fue la preocupación central por la que se hizo este libro que reúne ocho ensayos estratégicos y cuatro artículos científicos con datos empíricos, a partir de preguntas a los estudiantes de las universidades mencionadas.

Encontraron que los estudiantes sí utilizan la IA mucho y todos los días y la tendencia de las universidades es volver a lo básico como utilizar libros impresos, hacer trabajos y tareas a mano y sí que utilicen la IA para que se guíen.

“Pero que no dejen de pensar, la memoria es muy importante. Dice un filósofo, George Steiner, ‘la memoria es el músculo de la inteligencia y si no la ejercitamos, se atrofia y la inteligencia perece’”.

El investigador destacó que hay una preocupación en el mundo por lo que se llama el apagón intelectual, que consiste en dejar de usar la inteligencia natural.

“Hay una frase que se le atribuye a Mafalda, a Quino que dice, ‘No estoy preocupado por la inteligencia artificial. Estoy preocupada por la inteligencia natural’. Eso es lo que nosotros proponemos y cómo cultivar la inteligencia natural con las asignaturas que desaparecieron del plan de estudio, como Pensamiento crítico, Lógica y Ética.

Al usar la Inteligencia Artificial, dijo, se vale copiar, pero también se vale citar y para eso es necesario recurrir a la fuente original.

Hay recomendaciones para la relación maestro alumno, para las instituciones, para académicos y tienen que ver con lineamientos de normatividad.

La presentación del libro será en el auditorio Julio Ibarra de la Universidad Autónoma de Occidente, con la participación del doctor Jorge Gastélum Escalante, el doctor Abel Grijalva, la doctora María Luisa Urrea y vía remota, el doctor Juan Carlos Yáñez.