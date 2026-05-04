Presentarán el libro ‘La ceguera desde un enfoque pedagógico’ este viernes, en Casa Achoy

Con el fin de fortalecer la reflexión en torno a la educación inclusiva, Casa Achoy será sede de la presentación del libro “La ceguera desde un enfoque pedagógico”, del los Doctores Ignacio Santiesteban Niebla y Jorge Soto Moreno, especialistas en educación especial y discapacidad visual.

La presentación será este 8 de mayo a las 17:00 horas, en el Centro Cultural del Magisterio Sinaloense, Agustina Achoy Guzmán, espacio que se ha consolidado como un punto de encuentro para el diálogo académico, cultural y educativo en la región.

La obra constituye una aportación significativa al campo pedagógico, al ofrecer herramientas, experiencias y enfoques orientados a mejorar la atención educativa de estudiantes con ceguera, promoviendo prácticas docentes más inclusivas, equitativas y centradas en las necesidades específicas del alumnado.

Durante el evento, el autor compartirá los principales ejes que dieron origen a esta publicación, así como su experiencia en la formación docente y en el acompañamiento a estudiantes con discapacidad visual.

Esta obra busca contribuir a la construcción de una educación más sensible, accesible y comprometida con la diversidad”, destacan los autores el Dr. Ignacio Santiesteban Niebla y del Dr. Jorge Soto Moreno, quienes cuentan con una amplia trayectoria en investigación educativa y desarrollo de propuestas innovadoras en el ámbito de la educación especial.

El moderador será el Doctor Josué Karim Carbajal Raigoza, psicólogo de formación inicial, maestro en educación básica y doctor en educación. Se desempeña actualmente como psicólogo en el Centro de Recursos e Información para la Integración Educativa No. 1 (CRIE) de educación especial de la Secretaría de Educación Pública, y como profesor de bachillerato y de posgrado.

La obra será dirigida a docentes, estudiantes, especialistas, madres y padres de familia, así como al público interesado en la inclusión educativa. Asimismo, se contempla un espacio de diálogo e intercambio de ideas entre los asistentes.

Casa Achoy se ubica en Colón, esquina con Morelos 305 Pte. Centro Histórico.