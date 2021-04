“Cuando se tiene poco dinero y pocas cosas con las que se puede trabajar para hacer una película, es fundamental esto. Creo que si bien no había mucho dinero ni valores de producción, el hecho de que sea tu propio dinero te da libertad creativa, porque cuando tienes dinero de otras personas no hay tanta”, aseguró.

“Roberto la escribió para debutar como escritor, pasó el tiempo, después escribió otros guiones por los que recibió otros premios, pero nunca buscó financiamiento para hacer esta. Luego se metió al rollo del stand up, hizo carrera de eso, y cuando yo hice carrera en cine, gané premios, junté dinero y le pedí que me dejara dirigirla y aceptó”, apuntó.

La comedia, su medio de expresión

El guionista y standupero Roberto Andrade comentó que el guión lo hizo cuando tenía 29 años, época en que había terminado la carrera de guionismo y se dedicaba a dar clases y a partir de vivencias propias, desarrolló una comedia.

“Mariano es una especie de estudio de la persona que yo eran en mis 20, afortunadamente nos parecemos cada vez menos, Mariano es cómico, aunque sí nos parecemos en el gusto por el cine”.

Para Andrade, la comedia ha sido una herramienta de expresión muy importante en su vida, y le ha ayudado a mostrar al público quién es y señalar lo que le gusta, destacó.

Aunque no se considera un actor, aceptó tomar el papel de Mariano porque antes había hecho ejercicios actorales con Gabriela y considera que puede expresar el timing cómico.

“El reto siempre me ha gustado, es algo que me gusta pero no lo hago de manera tan profesional, yo estaba con un guión cómodo, escrito por mí, me animé a hacerlo, salió de manera natural”.

Sobre el título de la cinta, ‘Ok, está bien’, comentó que lo eligió de manera un tanto aleatoria, al elegir un diálogo al azar.

“No tenía todavía el nombre, seleccioné un diálogo y el que salió fue ‘Ok, está bien’, me gustó, siento que da un reflejo de mediocridad, tenía mucha musicalidad”.

Andrade adelantó que a partir de agosto iniciará su gira de standup con El cojo feliz y continuará con sus contenidos en YouTube. Y también planea, junto con Gabriela Sandoval, hacer una siguiente película, Los artistas buscan fines nobles.

LOS BOLETOS

Sábado 8 de mayo a las 21:00 horas, Ok, está bien se proyectará en Cinema Botánico, del Jardín Botánico. Los boletos están a un costo de 300 Pesos en preventa y 350 pesos el día del evento. Pueden pedir información para ventas por vía Whatsapp 6671024665.