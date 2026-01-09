Presentarán en el Museo de Arte de Mazatlán ‘Mitos del Cisne Rojo’, de Raúl Talavera

“Mitos del Cisne Rojo”, del destacado narrador y dramaturgo Raúl Ángel Talavera Juárez, se presentará el jueves 29 de este mes, a las 17:00 horas, en la sala audiovisual del Museo de Arte de Mazatlán.

La presentación, contará con los comentarios del maestro Pedro Brito, quien ofrecerá una lectura crítica y contextualizada de la obra.

“Mitos del Cisne Rojo” es una novela que invita al lector a recorrer los entresijos del movimiento estudiantil de 1968 en México a través de la ficción y el análisis histórico.

La obra reflexiona sobre las múltiples falacias que se han construido alrededor de uno de los acontecimientos sociales más importantes de la segunda mitad del Siglo 20 , y plantea cómo, en esencia, estudiantes y académicos buscaban abrir espacios de debate y reflexión social más allá de las estructuras del sistema político y económico.

Sobre el autor

Raúl Ángel Talavera Juárez es un autor mexicano con una trayectoria multifacética en la literatura y las artes escénicas. Licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Sinaloa y Maestro en Ciencias con especialidad en Desarrollo Empresarial, Talavera Juárez también estudió en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.

Ha sido director del Taller de Teatro de la UAS y ha desarrollado obras teatrales, guiones cinematográficos y propuestas literarias que exploran los matices históricos, sociales y políticos de México. Su obra se caracteriza por la profundidad de investigación y una perspectiva crítica del devenir histórico mexicano.