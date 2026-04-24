Presentarán en Mazatlán ‘Valerio y el espíritu que se libera’, una joya del teatro físico y la danza ecuatoriana

“Valerio y el espíritu que se libera”, una fábula dramática y danzada que combina el teatro corporal, de la compañía ecuatoriana Árbol de Naranjas Danza -Frente de Danza Independiente, se presentará este sábado 25 de abril, a las 11:30 horas, en el Teatro Ángela Peralta, como parte del 39 Festival Internacional de Danza José Limón.

La dramaturgia y la danza contemporánea en un juego escénico que transita entre lo sarcástico, lo trágico y lo bello.

La historia nos presenta a Valerio, un restaurador de juguetes que, mientras espera un transporte al borde de una carretera, se sumerge en sus recuerdos. En este viaje introspectivo, se encuentra con el “espíritu del tiempo” —representado en las diversas etapas de la mujer: niña, joven, madre y anciana— enfrentándose a la soledad, el paso de los años y el anhelo de recuperar su pureza original.

Bajo la dirección, coreografía e interpretación de Ekaterina Ignatova y Terry Araujo, esta pieza llega precedida de importantes reconocimientos, entre los que destacan: Premio Francisco Tobar García 2022 a la Mejor Producción Teatral de Ecuador. Selección oficial en festivales internacionales en Argentina y diversos encuentros de artes vivas en Ecuador.

La entrada a este espectáculo es libre y los boletos están disponibles en taquilla.