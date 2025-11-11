Presentarán este miércoles el libro ‘El currículum de la UAdeO, a través de su gobernanza’

El impacto que en el desarrollo regional han tenido los planes de estudio y las formas de gobernanza de los rectores, lo analizan el Maestro Marcelo López Pérez y el Doctor Jorge Gastélum-Escalante, en el libro El currículum de la Universidad Autónoma de Occidente, a través de su gobernanza, que presentarán este miércoles 12, a las 10:30 en Salón Cultura y Libertad de la UAdeO.

La obra permite comprender la evolución de la universidad a través de las gestiones de sus rectores y rectora, desde su fundación en 1980 hasta 2025 y muestra cómo las decisiones de gobernanza han influido en la formación académica y en el desarrollo regional.

Los autores, especialistas en políticas públicas y currículum, analizan cómo la interacción entre gobernanza y currículum define la calidad educativa y la pertinencia social de la universidad.

El Doctor Jorge Gastélum, explicó que la idea del libro surgió cuando revisaba la tesis de doctorado del Maestro Marcelo López Pérez y encontró un avance importante en la historia de la universidad.

“Cuando revisamos sus avances le dije, ‘¿Te das cuenta, Marcelo, que tienes aquí 25 años de historia de la universidad?’ Y decidimos hacerla toda porque están vivos casi todos los rectores y así completamos 45 años de historia de la Universidad”.

El libro trata de ver cómo influye el estilo de gobernar de cada rector en el currículum, es decir, en los planes de estudio y cómo los planes de estudio influyen en el desarrollo regional, al producir profesionales.

La presentación del libro, que cuenta con el apoyo de Confie, se lleva a cabo como parte de la Semana de la Ciencia.

Entre los invitados están todos los ex rectores que participan en el libro. Además, estarán los alumnos del Doctorado en Gobiernos Locales y Desarrollo Regional.

El libro se presentará este miércoles 12 de noviembre, a las 10:30 horas, en la Sala Cultura y Libertad de la Unidad Regional Culiacán de la UAdeO, con los comentarios de la Doctora Lydia López Barraza. Modera el Maestro Manuel Rodríguez Edeza.

Participarán los autores Maestro Marcelo López Pérez y Doctor Jorge Gastélum-Escalante, y del prologuista, Doctor Guadalupe Robles Hernández.