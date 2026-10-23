Presentarán este sábado a aspirantes a las coronas del Carnaval de Mazatlán 2027

El Teatro Ángela Peralta abrirá sus puertas este sábado 24 de octubre para la presentación oficial de las candidatas y los candidatos a las coronas del Carnaval Internacional de Mazatlán 2027, que se celebrará del 4 al 9 de febrero bajo el lema “Amamos nuestras tradiciones”.

El evento, programado para iniciar a las 19:00 horas, reunirá a quienes aspiran a formar parte de la historia de la máxima fiesta de los mazatlecos, en una producción preparada por el Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán.

La velada combinará danza, música y elementos representativos de las tradiciones porteñas, en una propuesta que busca destacar el arraigo del carnaval entre las familias mazatlecas y su permanencia a través de las generaciones.

Durante la presentación se darán a conocer los rostros de las mujeres, niñas y hombres que competirán por los distintos reinados de la edición 2027, en un encuentro que también convocará a familiares, amigos, porras y simpatizantes de los participantes.

La expectativa estará puesta en el recibimiento que cada contendiente tendrá por parte de sus seguidores, quienes con aplausos y muestras de apoyo acompañarán a sus favoritos en el inicio de una nueva etapa rumbo a las fiestas carnestolendas.

La entrada al evento será mediante boleto, los cuales fueron distribuidos en su mayoría por los propios aspirantes a las coronas.

Con esta presentación comenzará a tomar forma la celebración del Carnaval Internacional de Mazatlán 2027, una de las festividades más representativas del puerto, que cada año reúne a miles de personas en torno a la música, el baile, los desfiles y las tradiciones locales.