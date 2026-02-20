$!Presentarán este viernes el libro ‘Voces del Caracol’ en el lobby del Congreso del Estado

Integrantes del Club de lectura “El Caracol Aventurero” con sede en la Casa de la Cultura de la UAS y que forma parte del Programa Nacional de Salas de Lectura, publicó Voces del Caracol, y lo presentará este viernes 20 de febrero, a las 16:00 horas, en el lobby del Congreso del Estado de Sinaloa.

Este club fue fundado hace poco más de 10 años por el profesor y dramaturgo Ramón Perea Rubio con el fin de promover la lectura en jóvenes y adultos. En este tiempo, comparten, han disfrutado y promovido el acto de leer en reuniones semanales que no se interrumpieron ni en tiempos de pandemia.

Sus integrantes celebran su décimo aniversario, recopilando escritos de diez integrantes, Angélica Arredondo, Angélica Duarte, Flor Zalaiza, Isaura Lizárraga, José Magdaleno Espinoza, Leticia de Lourdes Segovia, Marina Quintanilla Villanueva, Marva Vázquez, Raquel Cota y Ricardo Carrillo, en los que abordan diversos subgéneros.

El libro “Voces del Caracol” ya ha sido presentado, en Radio UAS, por ejemplo y este viernes se presentará en el lobby del Congreso del Estado, apoyados por su Comisión de Cultura.

Además durante marzo y abril tendrá presentaciones en distintos espacios de Culiacán, como la Casa de la Cultura de la UAS, la Biblioteca Gilberto Owen, el Centro de Literatura del Isic y el Tec de Culiacán, así como en el CBTA 133 de Recoveco y el Museo de Arte de Mazatlán.

“Siguiendo las sugerencias de su fundador, los integrantes de este club, nos asumimos como Promotores Culturales que nos compromete a trabajar en la formación de otros clubes y mantener vivo el gusto por la literatura de todos los tiempos y espacios”, comentó el maestro Magdaleno Espinoza.

“En plan de promover nuestro trabajo cultural hemos elaborado un programa de presentaciones en diversos lugares de la ciudad. Toda la ciudadanía esta invitada a ser parte de este proyecto con su presencia y apoyo en las presentaciones”.

Próximas presentaciones

5 de marzo

10:30 horas, en el CBTA 133, de Recoveco.

11 de marzo

16:00 horas, en la Casa de la Cultura de la UAS.

17 de marzo

17:00 horas. En el Encuentro Mujeres Creando, en el Centro de Literatura del Isic.

19 de marzo

18:00 horas, en el Museo de Arte de Mazatlán

26 de marzo

11:00 horas. En el Club de Lectura de la Biblioteca Gilberto Owen.

23 de abril

13:00 horas. Biblioteca del Tec de Culiacán.