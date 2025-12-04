Presentarán ‘Historias de mares y sueños’, escenas de teatro mexicano

El Taller de Formación y Entrenamiento Actoral de La Cochinilla Teatro presentará la segunda muestra pedagógica titulada “Historias de mares y sueños”, integrada por escenas breves de obras dramáticas de autoras y autores mexicanos contemporáneos.

El encuentro se llevará a cabo el miércoles 10 de diciembre a las 18:00 horas, en el patio del Museo de Arte de Mazatlán. La entrada es libre.

“Historias de mares y sueños” reúne fragmentos de teatro mexicano contemporáneo cuyo trabajo pedagógico se centra en dos ejes fundamentales: la construcción del personaje desde su situación dramática y el acercamiento al acervo dramatúrgico nacional actual.

Las escenas seleccionadas pertenecen a las obras: Mi abuela bordó las orillas del mar, de Teresa Díaz del Guante; Playa paraíso, de Gabriela Román; Bajo el silencio, de Óscar Liera; Máquinas de coser, de Estela Leñero, y Soñantes, de Verónica Maldonado.

Participan en esta muestra, Mónica Gómez Vidrio, Leticia Alvarado Fuentes, María Teresa Cruz García, Cristina Saucedo, Aimée Cervantes, Dalila García, Carmen Contreras, Karina M. Rosales, Paty Villa, Cristina Montes, Beatriz Sifuentes, Oralia Morales Castaño, Jessika Art, Hathor Tostado, Perla Flores; y los actores José Luis Pérez, Eduardo Quintero, Germán Méndez Lugo, Iam Tostado y Ramiro Martínez Vera.

En la asistencia técnica participa Laura Ríos y la propuesta pedagógica es de Lucía Zapien Osuna.

El Taller de Formación y Entrenamiento Actoral es un proyecto de La Cochinilla Teatro, dirigido a personas adultas, gratuito y sin fines de lucro. Su propósito es contribuir al desarrollo de la pedagogía teatral en el puerto y fortalecer el ejercicio de los derechos culturales y artísticos.