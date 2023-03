A través del colectivo literario “La Ballena Literata” y Museo de Arte de Mazatlán, la Delegación Sur del Instituto Sinaloense de Cultura, se presentará el 15 de marzo el poemario, “Sobre la fiebre y la poesía”, en la sala audiovisual del recinto.

La cita es a las 19:00 horas, en el recinto de la Venustiano Carranza.

Esta antología reúne el trabajo de poetas de Sinaloa, Durango y Nayarit, y originalmente surge del taller de poesía “El oficio de la poesía” que impartió Sergio H. García en el festival de literatura “Las voces del puerto”, que se realizó en diciembre del 2021, mismo que concluyó a través de sesiones vía zoom.

La entrada a la presentación será totalmente gratuita y es apta para todo tipo de público. Los poetas mazatlecos que están publicados y participaran en la mesa de diálogo son Frida Fernández, Lucas Velarde, Fernanda Sarmiento y Martha Parra. Sergio H. García, el compilador, será quien modere la presentación.

“Todas y todos los poetas aquí presentes tienen su clara visión de la fiebre; todas y todos los poetas aquí saben que la poesía es un arma de mil filos; todos, desde culichi a Durango y de ahí a Nayarit, conocen sus herramientas, y saben jugar con ellas; algunos aun no reconocen las ronqueras de su voz, pero a eso el tiempo da los megáfonos y la bocinas, no un taller, no el mundo”, comentó Sergio H. García.

“Sin más, estas son las fiebres de estos y estas poetas, estos son los golpes, los versos que también se trasforman en besos; estos son sus ayeres y sus hoys, también se ha colado uno que otra mañana, pero todos son un siempre. Aquí los corazones del mundo, los estómagos de la locura; los olvidos”.

Para más información general, favor de comunicarse al 669 981 5592 de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas, o acudir a las oficinas del Museo de Arte de Mazatlán en el mismo horario. También pueden mandar correo electrónico a museoartemazatlan@culturasinaloa.gob.mx