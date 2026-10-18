Presentarán la ‘Ruta del Son’ en el Ángela Peralta con acceso gratuito

El Teatro Ángela Peralta de Mazatlán recibirá este lunes 19 de octubre el espectáculo “Ruta del Son”. La Compañía Folclórica de Culiacán presentará la danza tradicional mexicana con entrada gratuita, como parte del Festival Cultural Sinaloa 2026.

Este espectáculo, presentado por el Instituto Sinaloense de Cultura en colaboración con el Instituto de Cultura de Mazatlán, ofrecerá coreografías llenas de color, zapateado y trajes típicos. El evento contará con el talento de artistas invitados que buscan contagiar de energía a los asistentes.

El Festival Cultural Sinaloa 2026 agrupa diversas expresiones artísticas y culturales en la entidad. La “Ruta del Son” es una de las actividades estelares de este festival, que busca llevar la cultura a diferentes públicos.

La dirección artística de la Compañía Folclórica de Culiacán está a cargo del maestro Gabriel Uriarte. Los bailarines realizarán un recorrido por la diversidad y la alegría de la música y el baile tradicional mexicano, enalteciendo el género del son.

La cita es este lunes 19 de octubre a las 19:00 horas en el Teatro Ángela Peralta. Se invita al público a llegar con anticipación para asegurar su lugar y disfrutar en familia este espectáculo de danza.