Presentarán la suite ‘El Cascanueces’, con la OSSLA, este jueves, viernes y sábado

Con la participación de los Primeros Bailarines de la Compañía Nacional de Danza Valeria Muriaud y Alejandro Hidalgo, el Instituto Sinaloense de Cultura (Isic) presenta este 18, 19 y 20 de diciembre, a las 18:00 horas, la suite “El Cascanueces”, con la participación de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, la Escuela de Danza Karemia del Rey, bajo la dirección del maestro Alexandre Da Costa, director titular.

“El Cascanueces” es un cuento de hadas convertido en ballet clásico que consta de dos actos y tres escenas. Su música original fue compuesta por Piotr Ilich Tchaikovski (1840–1893), quien la creó entre 1891 y 1892 al musicalizar la adaptación de Alejandro Dumas (padre) del cuento “El cascanueces y el rey de los ratones”, de Ernst Theodor Amadeus Hoffmann.

La obra fue puesta en escena por Marius Petipa en 1892, y desde entonces ha cautivado a sucesivas generaciones de espectadores. Dado que la historia transcurre en estas fechas, en los países occidentales “El Cascanueces” se ha convertido en la más popular de todas las suites de ballet y es representada principalmente en Navidad.

Este es un espectáculo eminentemente familiar, con música en vivo y que promete toda la magia y el encanto que las historias navideñas provocan en esta época.

Antes del estreno del ballet completo en diciembre de 1892, Tchaikovski hizo una selección de ocho números de la obra para formar la suite de “El Cascanueces”, concebida para ser tocada en concierto. La suite fue estrenada bajo la dirección del compositor el 19 de marzo de 1892, con motivo de una reunión de la sucursal de San Petersburgo de la Sociedad Musical.

La suite se volvió popular desde su presentación, aunque el ballet completo no alcanzó su gran reconocimiento hasta la década de 1960.

El programa incluye famosas piezas, entre ellas: “Obertura miniatura”, “Marcha”, “Danza del Hada de Azúcar”, “Danza rusa (Trepak)”, “Danza árabe”, “Danza china”, “Danza de los mirlitones” y el “Vals de las flores”.

La cita es el Teatro Pablo de Villavicencio, en cuya taquilla están ya a la venta los boletos en un horario de 10:00 a 15:00 horas, y los costos son de 300 pesos en la planta baja; 200 pesos en la zona de mezzanine, y 100 pesos general, en la zona de balcón de la planta alta.