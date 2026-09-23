Presentarán lectura colectiva ‘Gente común’ en Culiacán

Ocho alumnos de un taller de cuento impartido por Enrique Medina presentarán este viernes 25 de septiembre, a las 17:00 horas, la lectura colectiva “Gente común” en el Centro de Literatura de Culiacán, como resultado de su proceso formativo.

El Instituto Sinaloense de Cultura, a través del Centro de Literatura, organiza esta actividad. Yazmín Miranda, Ximena Rivas, Mayra Herrera, José Luis Soberanes, Estrella García, Alonso Calderón, Lucien Vega y Ezequiel Reynoso compartirán una selección de sus narraciones.

La obra “Gente común” representa un espacio para compartir los resultados de un proceso de acercamiento a la lectura y la narrativa, donde la palabra escrita se transforma en una experiencia sonora y colectiva a través de la voz de sus participantes, según el Instituto Sinaloense de Cultura.

La lectura en voz alta busca establecer una relación distinta con los textos literarios, al enfocarse en elementos como el ritmo, la cadencia y las pausas en la narración. Esta modalidad genera un encuentro directo entre quienes leen, las obras presentadas y el público asistente.

El taller que dio origen a esta colección de cuentos fue impartido por el escritor Enrique Medina. La presentación de “Gente común” permitirá al público conocer el trabajo realizado por los participantes y acompañarlos en esta experiencia de compartir la literatura desde la voz.

El Centro de Literatura está ubicado en la esquina de Malecón Niños Héroes y Ruperto L. Paliza, dentro de las instalaciones del Centro Cultural Genaro Estrada en Culiacán.

La entrada a esta lectura colectiva es libre y gratuita para todo el público interesado en la literatura y en descubrir nuevas voces narrativas surgidas de los talleres de creación.