Presentarán libro de José Ángel Pescador Osuna en Casa Haas

El Colegio de Sinaloa invita a la presentación del libro Pensamiento educativo de José Ángel Pescador Osuna, que se llevará a cabo el martes 2 de junio, a las 18:00 horas, en Casa Haas; sito en calle Heriberto Frías esquina con Mariano Escobedo, en el Centro Histórico del puerto de Mazatlán.

Participarán en los comentarios: Élmer Mendoza, Maru Enciso, Fidel Ibarra y Edgar Eslava.

Publicado por El Colegio de Sinaloa, la presente antología reúne ensayos y artículos escritos por José Ángel Pescador Osuna; se conforma por 13 capítulos desarrollados con las herramientas teóricas y analíticas de las dos grandes pasiones académicas del maestro Pescador: la Economía y la Educación.

En estos ensayos José Ángel Pescador —gran conocedor de la educación en nuestro país— reflexiona la educación a partir de la década de los 60 del Siglo 20. Entre los tópicos de este volumen se abordan: investigación educativa, rezagos del sistema educativo mexicano, educación y pobreza; de forma importante el esfuerzo alfabetizador en México (1910-1985), capacitación para el trabajo, entre otros temas concernientes al quehacer educativo.

Cabe señalar que la producción escrita de José Ángel Pescador es amplia como autor y coautor de libros sobre educación, entre los que podemos encontrar Aportaciones para la modernización educativa, Modernidad Educativa y Desafíos Tecnológicos, compilado; Serie de ensayos sobre la modernidad nacional, Poder Político y Educación, América Latina y el Proyecto Principal de Educación, entre otros.