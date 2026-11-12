Presentarán retrospectiva de 15 años de arte de Gloria López Gavito

La artista plástica y poeta Gloria López Gavito presentará su exposición “Retrospectiva” en Mazatlán, un viaje emocional a través de 15 años de pintura, escultura, poesía e instalaciones. La muestra abrirá el jueves 3 de diciembre, a las 19:00 horas, en el Museo de Arte, con entrada libre.

El Instituto Sinaloense de Cultura, a través de su Delegación Sur, invita al público a esta inauguración en las galerías Roberto Pérez Rubio y Antonio López Sáenz. La muestra propone un recorrido por la producción artística de López Gavito, quien ha transitado diversas disciplinas.

Más que una revisión cronológica, la exposición busca un encuentro íntimo con las etapas creativas de la artista. Invita al espectador a reflexionar sobre el paso del tiempo, las transformaciones personales y la capacidad del arte para reconstruir la memoria.

El Instituto Sinaloense de Cultura indicó que la muestra propone un recorrido por 15 años de exploración y producción artística. Durante este tiempo, la creadora ha transitado diversas disciplinas, construyendo un lenguaje personal que fusiona memoria, emociones, identidad y experiencias humanas.

A lo largo de estos 15 años, su trabajo ha experimentado una constante evolución. Sus primeras exploraciones pictóricas abordaron objetos, animales, figuras humanas y paisajes, mediante un lenguaje cercano al expresionismo abstracto, donde formas, colores y texturas expresan emociones.

Posteriormente, la escultura adquirió un papel fundamental. Le permitió trasladar sus inquietudes hacia la tridimensionalidad, explorando la materia como depositaria de recuerdos y herencias difíciles de expresar con palabras.

En una etapa posterior, las instalaciones ampliaron las posibilidades de su discurso artístico. Dieron origen a espacios simbólicos, concebidos como lugares de contemplación y encuentro con la memoria.

La exposición se distribuirá en dos galerías, estableciendo un diálogo entre las diferentes etapas de su producción. El público podrá aproximarse a conceptos como el cuerpo, la materia, la monumentalidad y el origen, elementos de su búsqueda creativa.

Desde esta perspectiva, actividades como pintar, esculpir, escribir o coser encuentran un mismo sentido en la obra de López Gavito: unir fragmentos, reconstruir experiencias y transformar emociones en expresiones artísticas.

El Museo de Arte de Mazatlán, al presentar esta exposición, impulsa la difusión de las artes visuales y abre espacios para propuestas que acercan al público a diferentes lenguajes y procesos de creación contemporánea.

Originaria de Chiapas, Gloria López Gavito ha estado vinculada con la vida cultural de Mazatlán por años. Es una creadora multidisciplinaria con trayectoria en artes visuales y literatura, además de su ejercicio profesional en odontología y ortodoncia.

Su producción artística ha trascendido fronteras, con participación en más de 170 exposiciones en América, Europa y Asia, según información periodística de enero de 2026. Su trabajo ha recibido reconocimientos en México y otros países.

Entre sus exposiciones individuales destacan “Del soñar y algo más” (2022), “Sueños tangibles” (2023), “Entre manos y sueños” (2024) y “Vínculos oníricos: Un lazo invisible” (2026). Esta última integrada por 38 obras que exploraron las conexiones emocionales y simbólicas.

Su faceta literaria también es relevante. En 2025 presentó en Mazatlán su libro “Soñalgia”, una publicación que reúne pintura, escultura y poesía, abordando sueños, nostalgia, familia y el transcurso de la vida.

La exposición “Retrospectiva” mostrará la evolución del universo creativo de López Gavito. Se observará cómo las experiencias personales de la artista se transforman en obras que dialogan con la sensibilidad y la memoria colectiva.