Presentarán ‘Voces del Caracol’ diez miradas que transforman la memoria en literatura

“Voces del Caracol”, una antología que celebra la primera década del Club de Lectura “El Caracol Aventurero” de la UAS, se presentará este jueves 19 de marzo, a las 19:00 horas, en el Museo de Arte de Mazatlán.

La antología que reúne la obra de diez integrantes del Club que trabaja bajo la guía del maestro Ramón Perea Rubio.

Publicada en 2025, esta obra colectiva celebra la primera década de vida de esta comunidad lectora nacida en Culiacán, y representa la transición de sus integrantes de lectores entusiastas a autores que comparten sus propias historias, reflexiones y búsquedas creativas.

Voces del Caracol, señala un comunicado, es una declaración de fe en lo colectivo, que a través de cuentos, crónicas, poesía, haikus y textos breves, recorre un amplio espectro de géneros y temáticas.

“La memoria y la infancia laten en relatos como El puente, Mis piedras y Las tortugas, donde la vida en el campo y la imaginación infantil se convierten en territorio literario”.

También se exploran temas como la identidad y la ciudad en textos como Culichitown; el humor, la ironía y el absurdo en Instrucciones para deshacerse de un marido, El Cochitoro y Los peluches.

Los autores que integran esta antología son Angélica Arredondo, Angélica Duarte, Flor Salaiza, Isaura Lizárraga, José Magdaleno Espinoza, Leticia de Lourdes Segovia, Marina Quintanilla, Marva Vázquez, Raquel Cota y Ricardo Carrillo, quienes han hecho de la lectura compartida un impulso para la escritura creativa y la construcción de comunidad.

La presentación estará a cargo del escritor Samuel Parra y se llevará a cabo este jueves 19 de marzo, a las 19:00 horas, en la Sala Audiovisual del Museo.