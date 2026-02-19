Presente la UAS, en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería

La Universidad Autónoma de Sinaloa participará en la 47.ª edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, que se realizará a partir de este viernes 20 de febrero y al 1 de marzo en la Ciudad de México.

La institución contará con el stand 1210, ubicado en el área del Mezzanine del histórico Palacio de Minería, donde pondrá a disposición del público más de 160 títulos y un total de 540 ejemplares de su catálogo editorial.

Azucena Manjarrez Bastidas, directora de la Editorial UAS, informó que esta presencia representa un esfuerzo institucional por consolidar la proyección nacional de la producción académica universitaria.

Precisó que la selección de libros incluye investigaciones en ciencias sociales, humanidades, educación, historia y creación literaria, reflejo del trabajo desarrollado en los últimos años por docentes e investigadores de la casa de estudios.

La funcionaria destacó el respaldo de la actual administración universitaria, al destacar que se ha puesto en el centro la producción editorial generada durante este periodo.

”Estar en esta feria, fortalece la visibilidad de los libros impulsados en la presente gestión, al permitir que circulen en uno de los foros editoriales más importantes del país y dialoguen con lectores y especialistas de diversas regiones”, dijo.

”La participación en la FILPM 2026, para nosotros no tiene un propósito comercial, sino académico y cultural, ya que permite establecer vínculos con otras universidades y casas editoriales, además de posicionar a la Universidad Autónoma de Sinaloa como una institución comprometida con la difusión del conocimiento y el fortalecimiento de la cultura escrita en el ámbito nacional”.

La feria llega a su 47 edición

La Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería (FILPM), llega a su 47 edición. La Feria es organizada anualmente con el objeto de dar a conocer a la sociedad en su conjunto y a la comunidad universitaria, las novedades de la industria editorial mexicana.

Su sede, el Palacio de Minería, monumento del Siglo 18 ubicado en el corazón mismo de la vida cultural de nuestro país permite, en un ambiente auténtico de Feria de Libro, dar cita a importantes editores y profesionales en la materia que ofrecen a un público siempre fiel una amplia y variada oferta editorial.

Uno de los ejes fundamentales de la Feria es su notable programa cultural, que figura entre los mayores de todas las ferias del libro del mundo. Debido a su gran aceptación continuarán las Jornadas Juveniles así como los diversos programas de lectura.

La FILPM, organizada por la Universidad Nacional Autónoma de México a través de la Facultad de Ingeniería, cuenta con el apoyo de importantes dependencias universitarias; de la Secretaría de Cultura, así como del Gobierno de la Ciudad de México.

Este evento es considerado uno de los de mayor tradición cultural en materia de libro y fomento a la lectura que se lleva a cabo en la Ciudad de México.