Priscila Lafarga reflexiona sobre el arte y la autenticidad

La Plazuela Machado se transformó en un escenario de introspección y sensibilidad gracias a la presencia de Priscila Lafarga, quien encabezó una de las charlas más emotivas del programa Diálogos de Nuestra Historia, dentro del Festival Cultural Mazatlán 2025.

Con una mezcla de elegancia, serenidad y honestidad que cautivó desde el inicio, Lafarga compartió no sólo los hitos de su carrera, sino también los aprendizajes personales que la han acompañado en dos décadas de trayectoria.

Su conversación permitió ver a la artista, pero también a la mujer que ha construido un camino basado en el autoconocimiento y el compromiso con su crecimiento emocional.

Priscila evocó con afecto sus inicios en el modelaje y la actuación, aquel primer comercial infantil en La Gran Plaza que, sin saberlo entonces, marcaría el arranque de una carrera que más tarde la llevaría a colaborar con grandes marcas en Estados Unidos.

“Me fui orgullosamente como mazatleca, picando piedra... con la certeza de que los sueños sí se alcanzan”, compartió.

En su encuentro con el público, Lafarga profundizó en una idea que atraviesa toda su trayectoria.

“La actuación y el modelaje nacen del mismo lugar, el arte, y ese arte, a su vez, es inseparable de la humanidad”.

Para ella, ponerse en la piel de un personaje o portar una creación en pasarela tiene un punto en común, la autenticidad.

“Todo surge del autoconocimiento y de la compasión por otros. Mediante ese ‘arte de ser humano’ podemos interpretar, representar y crear sin perder quiénes somos”, expresó, invitando a los asistentes a mirar estas disciplinas no solo como oficios, sino como formas de conexión emocional.

Uno de los momentos más profundos de la charla llegó cuando Priscila habló de cómo mantiene la estabilidad emocional dentro del entorno artístico.

“Nada es para siempre... cada momento es una oportunidad para dejar una semillita en este planeta; disfrutar paso a paso, sin aferrarse a lo que duele, pero también sin idealizar la felicidad”.

La audiencia siguió cada una de sus reflexiones con atención y calidez, encontrando en sus palabras un eco de experiencias propias. Más que una charla, Priscila entregó a los asistentes una mirada honesta sobre lo que significa crear, sentir y crecer en un mundo cambiante.