Promueven divulgación de la colección editorial de la UAS

En el tercer día de actividades de la Feria Internacional del Libro Culiacán 2025, el Foro Patio del Ayuntamiento fue sede de la presentación de los nuevos proyectos editoriales de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y de la novela de ciencia ficción “El llanto del aire”, del escritor Bernardo Fernández BEF.

Durante su participación, Francisco Alcaraz, director editorial de la UAS, adelantó los planes de divulgación de la colección editorial universitaria y los programas enfocados en fomentar la lectura dentro de la comunidad escolar. Explicó que uno de los proyectos contempla la instalación de catálogos de libros en escuelas, con el propósito de incentivar el interés por la lectura entre los estudiantes.

Asimismo, anunció que se trabaja en la digitalización de una parte de la colección, para que los jóvenes puedan acceder a los títulos desde sus dispositivos móviles y aprovecharlos como material de apoyo en sus planes académicos.

Alcaraz también resaltó los esfuerzos de la universidad por *rescatar la red de bibliotecas* en Culiacán, Los Mochis y Mazatlán, además de fortalecer la colaboración con instituciones a nivel regional, nacional e internacional. En la FIL Culiacán 2025, la Editorial UAS exhibe más de un centenar de títulos de su acervo literario, reafirmando su compromiso con la difusión del conocimiento y la cultura.