Para fomentar un espacio que permita la promoción de prácticas de escritura y de lectura en la formación docente, la Secretaría de Educación Pública y Cultura, El Colegio de Sinaloa y la Escuela Normal de Sinaloa inauguraron el Cuarto Encuentro Leer y Escribir para Formar, en Culiacán, con una conferencia a cargo de José Enrique Villa Rivera, miembro de El Colegio de Sinaloa.

Catalina Esparza Navarrete, encargada del despacho de la SEPyC, celebró la realización de este tipo de eventos que sirven como puente hacia el universo de las letras y elevan la calidad de la enseñanza y las prácticas educativas.

“La lectura es una competencia básica para el desarrollo de otras competencias”.

Además, reconoció a los docentes como sujetos clave para la transformación social, de ahí la importancia de su constante actualización y compromiso con la generación de espacios funcionales y agradables para la formación académica.

Este encuentro está dirigido a docentes, estudiantes normalistas, de pedagogía, ciencias de la educación y carreras afines

El Encuentro Leer y Escribir para Formar ofrecerá una serie de conferencias, cuyo propósito principal es promover la lectura y la escritura, además de destacarlas como columnas vertebrales del aprendizaje.

También habrá el acceso a diversos talleres a cargo del escritor Alfonso Orejel, y los promotores de lectura Raúl Quiroz, María Félix Raygoza y María Paredes, en los que se analizarán los procesos, situaciones y niveles que intervienen en la experiencia lectora, así como el impacto emocional de la literatura en el desarrollo de la comprensión lectora en niños y adolescentes.

Enrique Villa Rivera diserta conferencia sobre la educación en Sinaloa

Como parte del programa académico, el Dr. Enrique Villa Rivera disertó la conferencia: El sistema educativo en Sinaloa: una revisión, en donde abordó el papel significativo que desempeñan las instituciones educativas.

“Estar formando para formar es el trabajo del docente, quien establecerá el ejemplo con el hábito de la lectura, pues tenemos un problema grave en el país, los niños no están aprendiendo a leer y no están escribiendo bien y, por lo tanto, no aprenden matemáticas ni ciencias. Pero no van a aprender a leer ni a escribir, si los docentes que están formando no leen ni escriben bien”.

Entre diversos aspectos, explicó los indicadores de abandono escolar, la calidad de la infraestructura educativa, especialmente en Sinaloa, así como los resultados del Planea de 2018 y de la prueba Pisa.

Mediante estos indicadores, enfatizó en la importancia de los esquemas de evaluación para saber si lo que está haciendo el docente se está concretando en el alumno.

“Midamos si estamos haciendo bien las cosas, si tiene sentido, o no, que un docente trabaje ocho horas o más en la escuela y en su casa”, dijo el académico.

Independientemente de los modelos de educación, si la o el docente no está capacitado no podrá aplicar tales modelos de educación.

“Se nos olvida que todo radica en el aula donde el docente se enfrenta a los alumnos”, destacó el doctor Enrique Villa.

A partir de los datos revisados en la conferencia, concluyó que Sinaloa tiene un reto extraordinario: debe de avanzar en tener un sistema que sea incluyente y eficaz.

“Tenemos que hacer que aquella educación que es obligatoria (desde educación preescolar hasta media superior) sea universal. En el caso de la educación superior debe de haber una línea de base en donde todos estén alineados en el mismo lugar, que quiere decir que todos tengan las mismas oportunidades”.

La conferencia finalizó con otras reflexiones por parte del expositor y los docentes y alumnos presentes. Cabe señalar que el encuentro finalizará este viernes 8 de marzo.