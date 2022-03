$!Propone Lopus echar a andar el Tacuarinero segunda época

La idea es llevarlo a Navolato, dignificarlo, darle lo que merece. No hay quien haya hermoseado a Navolato, que le haya puesto un arco de entrada que diga “Bienvenido, Buen viaje”, apuntó Lopus.

El artista plástico dijo que confía en que los gobernantes lean el periódico, por lo que esta vez no llevará por escrito su proyecto.

Señaló que sería un detonante para que la región pueda ofertar gastronomía local, la escuela de Historia podría formar guías, para ir diciendo a la gente por qué lugares históricos se está pasando.

“Las bandas de música se podrían turnar, tocar en los vagones, ahí habría una fuente de empleo, para la universidad, para bandas locales. Serían precios accesibles y se volvería muy popular para ir a la costa”.

De ser escuchada la propuesta, aseguró, él no jugaría ningún papel.

“Con que me den el crédito me conformo y me lo merezco, yo simplemente soy un navolatense que ya antes de morirme de viejo, un pintor retirado, tiene una idea y una causa que bien merece Navolato, he luchado más por mí que por mi pueblo”, dijo.

“Yo quisiera dejar mi granito de arena, influir en una causa que quisiera que se hiciera popular y otra gente, intelectuales y demás se adhirieran a esta idea, una causa sinaloense que nos representa”.

Propuso también volver al origen.

“La caña no nos representa, que ahora vayamos a ensalzar el símbolo que nos representa que es el nopal. Por eso se llama lugar de tunas y nopales”.

La caña llegó con la revolución industrial y se fue, aquí se sembraba plátano, la caña se fue, solo quedan los ingenios olvidados”.

Lopus vive en Navolato, donde trabaja en la creación de un museo para su padre.

“Con un tanto de culpa por no haber disfrutado a mis padres, pero el arte es muy absorbente y dediqué más tiempo a viajar y aprender el oficio que estar con ellos”.

Llevar a Navolato a un reencuentro con su símbolo que es el nopal, proponer una muestra gastronómica de nopal al año, concurso de escultura en nopal.

LOS BENEFICIOS DE UNA RUTA DE TREN

Lopus ve ventajas en el proyecto, entre ellas:

* Más visitantes para las playas.

* Guías especializados en historia regional, que explicarán a los pasajeros distintos momentos históricos de la región.

* Proporcionar una nueva emoción a los paseantes, con un esparcimiento campirano, propiciando la venta de artesanías y gastronomía, para que las familias incrementen su economía.

* Diversos servicios a distinto precio en el tren, incluyendo vagones, comedores, donde se vendería bebida y comida, así como música de banda, norteña y tríos.

* Se crearían empleos en el manejo, mantenimiento, guías, boleteros y demás trabajadores.

* Proyectaría al gobierno por su impulso al turismo y la enseñanza de la historia regional.