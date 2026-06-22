Protagoniza la Banda Sinfónica Juvenil el concierto ‘Fuego ruso, Sol español’

La Banda Sinfónica Juvenil del Estado, una de las compañías de mayor tradición del Instituto Sinaloense de Cultura, ofreció su último concierto de la temporada previo al periodo vacacional, titulado “Fuego ruso, Sol español”, con la dirección artística del maestro Diego Rojas, en el patio del majestuoso Museo de Arte de Sinaloa.

La agrupación juvenil compartió un repertorio de alto contraste y virtuosismo, que transportó a los asistentes por la intensidad del nacionalismo ruso con la interpretación de la Marcha Eslava, una de las piezas más célebres y apasionadas de Piotr Ilich Tchaikovski.

La segunda pieza del programa fue la interpretación del Concierto para trombón y banda, de Nicolái Rimsky-Korsakov, en un selecto arreglo de Walter Nallin y Davis Shuman, que tuvo como solista invitado a Luis Antonio Padilla Ruiz, alumno del Mtro. Agustín Jiménez en nivel Licenciatura en la Escuela Superior de Artes José Limón, quien participó de manera brillante como trombón solista.