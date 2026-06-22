Protagoniza la Banda Sinfónica Juvenil el concierto ‘Fuego ruso, Sol español’

La Banda Sinfónica Juvenil del Estado, una de las compañías de mayor tradición del Instituto Sinaloense de Cultura, ofreció su último concierto de la temporada previo al periodo vacacional, titulado “Fuego ruso, Sol español”, con la dirección artística del maestro Diego Rojas, en el patio del majestuoso Museo de Arte de Sinaloa.
La agrupación juvenil compartió un repertorio de alto contraste y virtuosismo, que transportó a los asistentes por la intensidad del nacionalismo ruso con la interpretación de la Marcha Eslava, una de las piezas más célebres y apasionadas de Piotr Ilich Tchaikovski.
La segunda pieza del programa fue la interpretación del Concierto para trombón y banda, de Nicolái Rimsky-Korsakov, en un selecto arreglo de Walter Nallin y Davis Shuman, que tuvo como solista invitado a Luis Antonio Padilla Ruiz, alumno del Mtro. Agustín Jiménez en nivel Licenciatura en la Escuela Superior de Artes José Limón, quien participó de manera brillante como trombón solista.
El programa rindió homenaje al espíritu hispano con la suite España, de Emmanuel Chabrier (con arreglo de Lucien Cailliet), una obra rebosante de ritmo y color, destacando la familia de las percusiones, sobre todo las castañuelas.
Para cerrar con broche de oro, la Banda Sinfónica Juvenil interpretó el vibrante Finale de la Sinfonía No. 5, de Dmitri Shostakovich, una obra de gran fuerza y significado adaptada para banda por C.B. Righter.
Previo a la conclusión del concierto, el maestro Diego Rojas adelantó que para el siguiente ciclo de conciertos de la Banda, se irán integrando los alumnos más avanzados del nivel técnico, con lo que se irán concretando proyectos muy atractivos que próximamente se darán a conocer.