“El joven y talentoso bajo-barítono Douglas Williams” (Anthony Tommasini , The New York Times ) con una “formidable presencia en el escenario” ( Seattle Times ) y “voz de bajo de espléndida solidez” (Bernard Jacobson, Music Web International ), que lo convierten en uno de los actores cantantes más atractivos de la nueva generación, se presentará este fin de semana como solista de la Gala Navideña, último gran evento del Festival Cultural Mazatlán 2023.

El Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán se reservó como sorpresa para el público porteño la actuación de Douglas Williams, invitado especial en las tres funciones de la Gala Navideña, el viernes y sábado a las 8 de la noche y domingo a las 6 de la tarde en el Teatro Ángela Peralta.

Douglas Williams ha colaborado con destacados directores como Helmut Rilling, Sir Neville Marriner, John Nelson y Christoph Rousset en lugares tan prestigiosos como el Lincoln Center, el Kennedy Center, la Mozart-Saal de Stuttgart y la Alte Oper de Frankfurt.

En la esperada Gala Navideña producida por Cultura, Williams alternará con la Camerata Mazatlán, el Coro Ángela Peralta, las voces del Coro Infantil del CMA, bajo la batuta del director invitado Sergio Freeman; la Compañía Ballet de Mazatlán, bailarines de danza contemporánea de la EPDM y alumnos de la Escuela Municipal de Ballet Clásico.

Se formó en el Conservatorio de Nueva Inglaterra y en la Escuela de Música de Yale. Tiene un repertorio que va desde óperas, conciertos y teatro musical. En esta categoría interpretó a Bobby Biberti en Manilow, el musical.

El barítono bajo Douglas Williams se ha hecho un nombre en las últimas temporadas en varios papeles protagónicos, entre ellos Fígaro en La Noche de Fígaro con Edo de Waart y la Orquesta Sinfónica de Milwaukee; Don Giovanni con Opera Atelier dirigido por David Fallis, y Nick Shadow en The Rake’s Progress con Barbara Hannigan y la Filarmónica de Munich, todos con gran éxito. Esta temporada continúa su colaboración con Hannigan en Pulcinella de Stravinsky, con L’Orchestra Philharmonique de Radio de Francia, y una nueva producción del mono drama de Jonathan Dove, La otra Eurídice.

En la temporada 2011-2012, Douglas hizo su debut en los escenarios europeos en la Ópera de Niza cantando el papel de Orcone en Tigrane de Alessandro Scarlatti ; repitió en Nueva York un papel que estrenó como Tanglewood Fellow en It Happens Like This , de Charles Wuorinen; y cantó Compère en Four Saints in Three Acts de Virgil Thomson con el Mark Morris Dance Group en la Academia de Música de Brooklyn y Apollo en Apollo e Dafne de Purcell para Pocket Opera.

Otras apariciones recientes incluyen a Laurence en Le Magnifique de Gretry con Opera Lafayette; Eneas en Dido y Eneas y Polifemo en Acis y Galatea de Handel , ambos con el Boston Early Music Festival; y su debut europeo en la Salle Pleyel de París en El rey Arturo de Purcell, con Christophe Rousset y Les Talens Lyriques.

El “magnífico sentido del drama” de Douglas ( The New York Times ) es tan evidente en el escenario de un concierto como en la ópera.

Los aspectos más destacados incluyen El Mesías de Handel con la Orquesta Sinfónica de Detroit; la Missa Solemnis de Beethoven con la Sociedad Coral de la Catedral; La Pasión según San Mateo de Bach para el Proyecto Bach de Chicago con John Nelson y Soli Deo Gloria y La Pasión según San Juan de Bach con Les Talens Lyriques. Ha aparecido como solista con la Sinfónica de Houston, el Cuarteto de Cuerdas Biava, la Orquesta del Festival Carmel Bach.

Williams también ha impresionado en papeles menores con directores importantes, incluido Sciarrone en Tosca con Simon Rattle y la Filarmónica de Berlín para el Festspielhaus Baden-Baden, y Priest/Armed Man con Yannick Nézet-Séguin en Die Zauberflöte para Deutsche Grammophon con la Orquesta de Cámara de Europa.