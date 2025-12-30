Cultura
Próximo inicio de la Temporada Campbell con una gran gala clásica

El domingo 11 de enero de 2026 tendrá lugar el primer concierto de esta esperada serie. La cita es a las 12:00 horas en el Teatro Ángela Peralta
Noroeste Redacción
30/12/2025 13:40
MAZATLÁN._ La gran inauguración de la XVI Temporada Campbell, bajo la dirección artística del reconocido maestro Gordon Campbell será el sábado 11 de enero, en total serán ocho conciertos dominicales, hasta el 8 de marzo en el Teatro Ángela Peralta y Casa Haas.

El domingo 11 de enero de 2026 tendrá lugar el primer concierto de esta esperada serie. La cita es a las 12:00 horas en el Teatro Ángela Peralta.

Para este inicio de temporada, el público podrá disfrutar de una colaboración especial entre la Camerata Mazatlán y la orquesta de cuerdas Ars Sonui Kids de Aguascalientes, que promete un sonido de cuerdas imponente y emocionante.

El programa inaugural incluye: Danza de los sables de Aram Kachaturian; Psycho de Bernard Herrmann; Abendlied de R. Schumann – Svendsen; Chanson de Matin de Edward Elgar; Waltzing Cat de Leroy Anderson y después del intermedio Serenata para cuerdas, Op. 6 de Josef Suk (obra escrita bajo la tutela de Dvorak y premiada por Brahms).

Este evento que marca el comienzo de ocho presentaciones de clase mundial que abarcarán desde el virtuosismo clásico hasta el blues y el jazz.

