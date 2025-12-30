Próximo inicio de la Temporada Campbell con una gran gala clásica

MAZATLÁN._ La gran inauguración de la XVI Temporada Campbell, bajo la dirección artística del reconocido maestro Gordon Campbell será el sábado 11 de enero, en total serán ocho conciertos dominicales, hasta el 8 de marzo en el Teatro Ángela Peralta y Casa Haas.

El domingo 11 de enero de 2026 tendrá lugar el primer concierto de esta esperada serie. La cita es a las 12:00 horas en el Teatro Ángela Peralta.

Para este inicio de temporada, el público podrá disfrutar de una colaboración especial entre la Camerata Mazatlán y la orquesta de cuerdas Ars Sonui Kids de Aguascalientes, que promete un sonido de cuerdas imponente y emocionante.

El programa inaugural incluye: Danza de los sables de Aram Kachaturian; Psycho de Bernard Herrmann; Abendlied de R. Schumann – Svendsen; Chanson de Matin de Edward Elgar; Waltzing Cat de Leroy Anderson y después del intermedio Serenata para cuerdas, Op. 6 de Josef Suk (obra escrita bajo la tutela de Dvorak y premiada por Brahms).

Este evento que marca el comienzo de ocho presentaciones de clase mundial que abarcarán desde el virtuosismo clásico hasta el blues y el jazz.