Proyectan ciclo de cine mexicano en la Sala Lumière

El Instituto Sinaloense de Cultura programó un ciclo de cine mexicano gratuito en Culiacán. Del 22 al 26 de septiembre, cinco películas de distintas épocas y miradas se proyectarán en la Sala Lumière, a las 16:00 horas, ofreciendo al público un acercamiento a obras fundamentales.

Esta selección abarca desde el cine posrevolucionario hasta propuestas contemporáneas, permitiendo a los asistentes explorar la diversidad y riqueza de la cinematografía nacional. Cada función busca generar un espacio de encuentro y difusión cultural en la ciudad.

La programación arranca el martes 22 de septiembre con “El compadre Mendoza”, dirigida por Fernando de Fuentes en 1933. La cinta, ambientada durante la Revolución Mexicana, narra la historia de un terrateniente que equilibra lealtades entre el gobierno y los revolucionarios.

El miércoles 23 se exhibirá “Los hermanos del hierro”, de Ismael Rodríguez (1961). El filme, situado en el norte de México, sigue a dos hermanos marcados por la venganza tras el asesinato de su padre, atrapados en una espiral de violencia.

Para el jueves 24 se proyectará “Presagio”, de Luis Alcoriza (1975). En un pequeño pueblo, el rumor de una desgracia pronosticada por una partera desata una serie de acontecimientos violentos.

El viernes 25, la Sala Lumière presentará “Los bastardos”, dirigida por Amat Escalante en 2008. La película retrata la precariedad y tensión de la vida de dos jornaleros mexicanos indocumentados en Los Ángeles, California.

Finalmente, el sábado 26 de septiembre se verá “Luz silenciosa”, de Carlos Reygadas (2007). La historia se ubica en el norte de México y aborda el conflicto personal y religioso de Johan, un menonita que se enamora de otra mujer.

Este ciclo propone un recorrido por diferentes momentos y lenguajes de la cinematografía nacional, con historias que abordan temas como la Revolución, la violencia, las relaciones humanas, la migración, la comunidad y los conflictos personales.