$!Proyectan cine de terror esta semana en la Lumière

Acorde con las celebración de estas temporada de fines de octubre e inicios de noviembre, el Instituto Sinaloense de Cultura ha preparado para esta semana el Ciclo de Cine de terror, con una selección de cinco películas en funciones de martes 4 al sábado 8 de noviembre, a las 16:00 horas, en la Sala Lumière.

El ciclo inicia este martes 4 con la proyección del filme El baño del diablo (de Verónika Franz, Austria, 2024); sigue el miércoles 5 con La primera profecía (de Arkasha Stevenson, Estados Unidos, 2024), el jueves 6 con De noche con el diablo (de Colin Cairnes, Australia, 2023), viernes 7 con Amor sin tiempo (de Bertrand Bonello, Francia, 2023), y sábado 8 con Amor, mentiras y sangre (de Rose Glass, Reino Unido, 2024).

El baño del diablo (titulo original “Des Teufels Bad”) revela el caso de un grupo de amigos que se enfrenta a una serie de eventos aterradores en un baño público que oculta oscuros secretos. La tensión crece mientras descubren la conexión entre sus miedos más profundos y el lugar.

En La primera profecía (“The First Omen”) una joven descubre un antiguo libro que revela profecías sobre el fin del mundo. A medida que los eventos del libro comienzan a cumplirse, ella debe luchar contra fuerzas sobrenaturales para salvar a sus seres queridos.

De noche con el diablo (“Late Night with the Devil”) habla sobre un grupo de amigos que decide pasar la noche en una casa abandonada, solo para darse cuenta de que están siendo acechados por una entidad demoníaca. La noche se convierte en una lucha por la supervivencia.

Amor sin tiempo (“La Bête”) muestra cómo, en un mundo donde el amor y la muerte están intrínsecamente ligados, una pareja debe enfrentarse a sus peores temores para poder estar juntos. El horror se entrelaza con su búsqueda de redención.

Amor, mentiras y sangre (“Love Lies Bleeding”) narra el caso de una joven que se obsesiona con una figura enigmática que entra en su vida. A medida que se desarrolla su relación, la línea entre la realidad y la locura se difumina, llevando a un desenlace escalofriante.