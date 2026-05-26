Proyectan cortometrajes realizados en taller de actuación para cine y televisión

Entre aplausos, nervios y emoción compartida, alumnos del taller “Guía para actuar en cine y televisión”, de Estudio Rose, presentaron en Casa Haas cuatro cortometrajes realizados como parte de su proceso de formación actoral frente a cámara.

La función reunió a familiares, actores, invitados especiales y amantes del cine local, quienes presenciaron la proyección de los cortometrajes El reporte, Llegó la orden, Eres arte y Estás segura conmigo, producciones desarrolladas durante el entrenamiento intensivo encabezado por la actriz, coach de casting y directora general de Estudio Rose, Alicia Rose, junto con David Peraza.

La presentación estuvo marcada por un ambiente íntimo y emotivo, donde los alumnos pudieron verse por primera vez en pantalla grande y compartir el resultado de varios días de trabajo enfocados en actuación, técnica frente a cámara y dinámicas de rodaje.

“Cada uno ya vio su corto, pero no vio el de los compañeros, entonces también hay un efecto sorpresa para ellos”, expresó Alicia Rose al inicio del evento.

“Creo que va a ser muy bonito ver el resultado de un trabajo y un compromiso que tuvieron todos y cada uno durante el rodaje”.

Durante la velada, Rose destacó que el objetivo del taller no solo es enseñar actuación, sino acercar a los participantes a la experiencia real de una producción audiovisual, desde los castings y el selftape hasta el trabajo dentro de un set cinematográfico.

“Invito a todas las personas que tengan experiencia o no, a que sigan entrenando y tengan estos momentos especiales para presumir y celebrar logros como los de hoy”, comentó la actriz mazatleca, quien relató que fundó Estudio Rose hace más de cinco años en Guadalajara y posteriormente logró consolidarlo también en Mazatlán, en el fraccionamiento Alameda.

La muestra cinematográfica incluyó historias de distintos géneros, desde thriller y suspenso hasta comedia y drama, permitiendo que los participantes explorarán diferentes registros actorales y dinámicas de interpretación.

Además de las proyecciones, el encuentro contó con la presencia de actores invitados como Han Osuna y Elvia Melgarejo, quienes compartieron consejos y experiencias con los alumnos antes de iniciar la función.

En la velada, las alumnas Carmen Rivera y Diana Flores compartieron su experiencia dentro del taller a los presentes, destacando el aprendizaje técnico y emocional que representó enfrentarse por primera vez a la cámara.

Rivera comparó su ingreso al taller con “la escena donde Spider-Man es picado por la araña”, al asegurar que descubrió nuevas posibilidades dentro de la actuación audiovisual.

Mientras que Flores definió a Estudio Rose como “un lugar seguro para desenvolverme y crecer como actriz”.

La proyección también incluyó un cortometraje realizado en Guadalajara dentro de un diplomado anterior de Estudio Rose, con apoyo de la productora Sesfilms House y del maestro José Luis Medrano, con el propósito de mostrar a los asistentes el tipo de proyectos colaborativos que la academia busca desarrollar en Mazatlán.

Al cierre del evento, Rose anunció que del 17 al 20 de junio se realizará una nueva edición del taller “Guía para actuar en cine y televisión” en el puerto.

Las actividades incluirán práctica de selftape, análisis de texto, preparación física para castings, ensayos y rodaje de cortometrajes, con el objetivo de que actores principiantes y experimentados puedan acercarse a la industria audiovisual desde una experiencia práctica y profesional.

La noche concluyó con un brindis entre alumnos, maestros e invitados, celebrando no solo la exhibición de los cortometrajes, sino también el crecimiento artístico de una nueva generación de actores mazatlecos.

Alumnos que presentaron sus proyectos:

María Fernanda López

Carolina Camacho

Diana Flores

Mauro Corrales

Andrea Soto

Carmen Rivera