Proyectan ‘La fuerza del Silencio’ y dialogan con su productor en Mazatlán

Alumnos del Centro Municipal de las Artes en Mazatlán asistieron a la proyección del documental “La fuerza del Silencio” el 31 de agosto de 2026, conversando con su productor Iñaki Luis sobre la visibilización de la violencia sexual en guerra.

La proyección del cortometraje, realizada en el Cinematógrafo del Centro Municipal de las Artes, permitió a los asistentes conocer el trabajo de Iñaki Luis.

La obra visibiliza historias de quienes han sufrido violencia sexual en contextos de guerra, específicamente en la región de Tigray, Etiopía.

El proyecto comenzó en 2022 con un equipo que viajó a Tigray, Etiopía, para desarrollar una exposición fotográfica itinerante y un documental.

Este trabajo se transformó en un cortometraje que ha recibido diez premios en festivales nacionales e internacionales, logrando ser finalista en los Premios Fugaz de España en la categoría documental.

Iñaki Luis, fotógrafo, productor y cineasta responsable de la obra, explicó que uno de los principales retos fue trabajar en una región que todavía atravesaba una situación de inestabilidad política y social.

A ello se sumaron las dificultades para proteger la identidad de la protagonista, una sobreviviente de violencia sexual.

“Tenía que asumir una doble pena: no solo ser superviviente de violencia sexual, sino estar estigmatizada por su familia y por la sociedad”, indicó Iñaki Luis.

El cineasta agregó que la barrera del idioma, el tigriña, y los recursos limitados, con solo una semana de trabajo de campo, representaron desafíos. También enfrentaron obstáculos para documentar casos de violencia sexual debido a los intentos de invisibilizar esta problemática.

La producción y posproducción también fueron complejas debido al reducido equipo de dos personas. Colaboradores mexicanos, incluyendo un técnico especializado en inteligencia artificial y animación, junto al compositor musical Paula Acevedo, apoyaron la etapa final del proyecto.

Iñaki Luis considera que el valor de la obra va más allá de los reconocimientos obtenidos, pues el cine documental tiene la capacidad de generar empatía.

“Hay historias que merecen ser contadas, que tocan los corazones, y que el cine no solo sirva para tocarnos el corazón, sino para visibilizar causas invisibles y concienciar”, expresó el productor.

Finalmente, destacó que una película no puede cambiar la realidad por sí sola, pero puede ser un primer paso para conocer y comprender las consecuencias que dejan los conflictos armados y, particularmente, la violencia que enfrentan las mujeres durante las guerras.

Los presentes tuvieron la oportunidad de realizar preguntas y obtener respuestas de Iñaki Luis.