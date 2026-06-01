Proyectarán ciclo de cine al director Robert Altman en la Sala Lumière

La Sala Lumière dedicará esta semana un ciclo de cine al director estadounidense Robert Altman, figura fundamental del cine de autor y uno de los realizadores más innovadores de la segunda mitad del Siglo 20.
Reconocido por su estilo coral, sus diálogos naturales y su aguda mirada crítica sobre la sociedad estadounidense, Altman desarrolló una filmografía que transformó las convenciones narrativas de Hollywood. A lo largo de más de cuatro décadas de trayectoria dirigió obras emblemáticas como MASH, Nashville, The Player, Short Cuts y Gosford Park, obteniendo numerosos reconocimientos internacionales, entre ellos un Óscar Honorífico por su contribución al cine.
El ciclo se llevará a cabo del 2 al 6 de junio, con funciones a las 16:00 horas en la Sala Lumière, ubicada en el Centro Cultural Genaro Estrada, en Culiacán.
La programación inicia el martes 2 de junio con la proyección de 3 Women (1977), una de las películas más enigmáticas y celebradas del director, reconocida por su atmósfera onírica y sus complejos retratos femeninos.
El miércoles 3 se exhibirá Secret Honor (1984), intenso drama protagonizado por Philip Baker Hall que ofrece una visión ficticia y profundamente introspectiva del ex presidente estadounidense Richard Nixon.
Para el jueves 4, el público podrá apreciar Aria (1987), una singular producción integrada por episodios dirigidos por distintos cineastas, entre ellos Altman, inspirados en famosas piezas operísticas.
La programación continuará el viernes 5 con The Gingerbread Man (1998), thriller psicológico basado en una novela de John Grisham, que combina intriga, suspenso y giros inesperados.
Finalmente, el sábado 6 se proyectará Gosford Park (2001), una de las obras más reconocidas de la etapa madura de Altman, ganadora del Premio Óscar al Mejor Guion Original y aclamada por su elegante recreación de la sociedad inglesa de los años treinta.
La entrada a todas las funciones es libre.