$!Proyectarán ciclo de cine de Volker Schlondorff en la Sala Lumière

Alemania en otoño es una película documental con imágenes sobre el terrorismo de la RAF. Imágenes que nunca salieron en televisión y de las que los periódicos no informaron. La tensa situación política del otoño alemán de 1977 fue motivo para que once cineastas de renombre adoptaran una posición y un espejo para la nación.

El programa inicia el martes 11, con Alemania en otoño (Deutschland im Herbst (1978); el miércoles 12 sigue con El tambor de hojalata (Die Blechtrommel, 1979), el jueves 13, Der Kandidat (1980), el viernes 14, se proyecta La muerte de un viajante (Death of A Salesman, 1985), y el sábado 15, (A Gathering Old Men, 1997).

En El tambor de hojalata, el día de su tercer cumpleaños es una fecha determinante en la vida de Oskar. No sólo es el día en que toma la decisión de dejar de crecer, sino que recibe su primer tambor de hojalata, objeto que le acompañará el resto de su vida. Basada en la famosa novela homónima de Günter Grass.

Der Kandidat es un documental político alemán de 1980 dirigido por Volker Schlöndorff, Alexander Kluge, Stefan Aust y Alexander von Eschwege. La película explora la campaña electoral de Franz Josef Strauss, candidato a la cancillería de Alemania. A través de una serie de entrevistas y eventos, se muestra el panorama político y las tácticas de campaña en la Alemania de esa época.

La muerte de un viajante narra el caso de Willy Loman, un agente viajero que está en crisis. A punto de perder su trabajo, no puede pagar las facturas y su vida familiar se desmorona. Por si esto fuera poco, sus hijos no le respetan y, para colmo, no están a la altura de lo que se esperaba de ellos.

Viejos recuerdos de Luisiana, narra cómo, cuando un fanático granjero blanco de Luisiana es asesinado, las sospechas recaen sobre un negro. Temiendo un linchamiento, el capataz de la plantación reúne a sus amigos para evitarlo. Cuando el sheriff del pueblo llega para arrestarlo, todos los negros se declaran culpables y ni los violentos intentos de represalia los disuadirán de mostrar su orgullo de raza.