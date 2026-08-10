Proyectarán ciclo de cine dedicado a Paul Thomas Anderson en la Sala Lumière

A partir de este martes 11 al sábado 15 de agosto se proyectará un ciclo de cine dedicado al director, guionista y productor estadounidense Paul Thomas Anderson, en la Sala Lumière, con una selección de algunas de las películas más aclamadas de su filmografía.

Considerado uno de los realizadores más importantes del cine contemporáneo, Paul Thomas Anderson ha construido una carrera marcada por historias de gran profundidad psicológica, personajes complejos y una impecable propuesta visual.

Sus películas han sido reconocidas en festivales internacionales y galardonadas con múltiples premios y nominaciones al Óscar, consolidándolo como una de las voces más influyentes del séptimo arte en las últimas décadas.

El ciclo iniciará el martes 11 de agosto a las 16:00 horas, con There will be blood (Petróleo sangriento, 2007), una de las obras maestras del director, protagonizada por Daniel Day-Lewis, quien obtuvo el Premio Óscar por su interpretación de un ambicioso empresario petrolero en la California de principios del Siglo 20.

La programación continuará el miércoles 12 de agosto, con The Master (2012), drama protagonizado por Joaquin Phoenix, Philip Seymour Hoffman y Amy Adams, que explora la relación entre un veterano de guerra y el líder de un movimiento filosófico y espiritual.