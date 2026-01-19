Proyectarán ciclo de cine internacional en la Sala Lumière

En “Bell’Antonio”, después de pasar varios años en Roma, Antonio (Marcello Mastroianni) regresa a Catania (Sicilia), su ciudad natal. Tiene un gran éxito con las mujeres porque es muy atractivo y de muy buena presencia. Sus padres han pensado que Bárbara (Claudia Cardinale) es la mujer ideal para él, y Antonio decide casarse con ella.

El ciclo inicia este martes con la proyección de “Bell’Antonio” (1960), dirigida por Mauro Bolognini; el miércoles, “Cartouche” (1962), Dir. Philippe de Broca; el jueves se proyectará “8½ “, (1963), Dir. Federico Fellini; el viernes, “La part du feu”, (1978), Dir. Étienne Périer y concluirá el sábado con “Mafia”, (1968), Dir. Damiano Damiani.

Esta semana continúa el Ciclo de Cine Internacional en la Sala Lumière del Instituto Sinaloense de Cultura, con cinco películas más, producidas en diversos países, con funciones a partir de este martes 20 al sábado 24 de enero, a las 16:00 horas y con entrada libre.

“Cartouche” se desarrolla en la Francia, siglo XVIII. Louis de Bourguignon abandonó la banda de Malichot, porque consideraba que sus métodos eran inmorales. Creó entonces su propia banda, y bajo el nombre de Cartouche se dedicó a robar audazmente a los ricos, repartiendo después el botín entre los pobres. Así fue cómo consiguió el aprecio y la admiración de la gente, pero también el rencor de la policía y de sus viejos compinches.

En la cinta “Ocho y medio”, Federico Fellini aborda la historia de un director de cine que después de obtener un éxito rotundo atraviesa una crisis de creatividad e intenta inútilmente hacer una nueva película. En esta situación, empieza a pasar revista a los hechos más importantes de su vida y a recordar a todas las mujeres a las que ha amado.

En la cinta “La part du feu”, Bob cierra los ojos ante la infidelidad de su mujer, que le engaña con su socio de negocios, pues le necesita para cerrar un negocio importante.

“Mafia” es una película de drama criminal. Fue una de las primeras películas del género a ser estrenada en 1968 y se convirtió en el punto de referencia para muchas otras películas de este género.

La película recaudó 15 millones de dólares en la taquilla y se estima que 3 millones de personas acudieron a verla en todo el mundo. Se encuentra en el puesto 45 entre las películas de drama criminal más taquilleras de todos los tiempos.

