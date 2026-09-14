Proyectarán ciclo de cine mexicano en Sala Lumière del Isic

El Instituto Sinaloense de la Cultura ofrece un Ciclo de Cine Mexicano con cuatro películas sobre la historia y procesos sociales del país. Las proyecciones serán del 15 al 19 de septiembre en la Sala Lumière de Culiacán, con entrada libre.

Las funciones, programadas a las 16:00 horas con acceso gratuito, buscan acercar diversas expresiones cinematográficas nacionales al público. El objetivo es generar un espacio de reflexión sobre los acontecimientos y figuras clave en la historia del país.

El Instituto Sinaloense de la Cultura promueve estas actividades para reconocer al cine como una herramienta fundamental. Busca preservar la memoria histórica y facilitar nuevas interpretaciones sobre el pasado nacional, enriqueciendo la oferta cultural gratuita para la comunidad.

El martes 15 de septiembre se proyectará “El Grito que sacudió México” (2010), documental dirigido por Carlos Bolado. La obra reconstruye los eventos ocurridos entre 1810 y 1811, marcando el inicio de la Independencia de México. Aborda episodios como el Grito de Dolores y la toma de la Alhóndiga de Granaditas, con historiadores que contextualizan los hechos.

El jueves 17 será el turno de “La sombra del caudillo” (1960), dirigida por Julio Bracho. Basada en la novela homónima de Martín Luis Guzmán, la cinta presenta las pugnas políticas por la sucesión presidencial en el México posterior a la Revolución. Ofrece una mirada crítica al caudillismo y las relaciones de poder de la época. La película fue censurada durante décadas en México y se estrenó comercialmente en 1990.

Para el viernes 18 se contempla la proyección de “La trinchera” (1969), de Carlos Enrique Taboada. Ambientada durante la Revolución Mexicana, la película sigue a tres soldados revolucionarios y a un coronel capturado. Mientras esperan la llegada de tropas enemigas, comparten historias sobre sus vidas, sus convicciones y las circunstancias que los llevaron a la guerra.

La programación concluirá el sábado 19 de septiembre con “Memorias de un mexicano” (1950). Este documental, dirigido y producido por Carmen Toscano, se elaboró a partir del archivo cinematográfico de su padre, Salvador Toscano. La obra reúne imágenes registradas durante las primeras décadas del Siglo 20 y ofrece un recorrido por acontecimientos nacionales, desde el Porfiriato y la Revolución Mexicana hasta los primeros años del México posrevolucionario.