Proyectarán ciclo dedicado a Joachim Trier en la Sala Lumière

A partir de este martes 26 y hasta el sábado 30 de mayo, se proyectará el ciclo Retratos de la Modernidad, dedicado al noruego Joachim Trier, en la Sala Lumière, a las 16:00 horas.

El ciclo reúne cinco películas que exploran temas como la identidad, las relaciones humanas, la memoria, la juventud y las emociones en la vida contemporánea, con historias profundamente humanas y personajes complejos que han consolidado el prestigio internacional del cineasta.

El ciclo inicia el martes 26 de mayo con Reprise, cinta que sigue la historia de dos jóvenes de Oslo que sueñan con convertirse en escritores, mientras enfrentan las dificultades emocionales, afectivas y creativas del paso a la adultez.