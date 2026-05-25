Proyectarán ciclo dedicado a Joachim Trier en la Sala Lumière

A partir de este martes 26 y hasta el sábado 30 de mayo, se proyectará el ciclo Retratos de la Modernidad, dedicado al noruego Joachim Trier, en la Sala Lumière, a las 16:00 horas.
El ciclo reúne cinco películas que exploran temas como la identidad, las relaciones humanas, la memoria, la juventud y las emociones en la vida contemporánea, con historias profundamente humanas y personajes complejos que han consolidado el prestigio internacional del cineasta.
El ciclo inicia el martes 26 de mayo con Reprise, cinta que sigue la historia de dos jóvenes de Oslo que sueñan con convertirse en escritores, mientras enfrentan las dificultades emocionales, afectivas y creativas del paso a la adultez.
El miércoles 27 de mayo se exhibirá Louder than Bombs, drama familiar en el que un padre y sus dos hijos intentan reconstruir la memoria de una reconocida fotógrafa de guerra tras su fallecimiento, confrontando silencios, ausencias y distintas versiones del pasado.
Para el jueves 28 de mayo se presentará Thelma, una inquietante historia sobre una joven criada bajo estrictas creencias religiosas que, al ingresar a la universidad, comienza a descubrir deseos, emociones y poderes que transforman su percepción de sí misma.
El viernes 29 de mayo continuará el ciclo con The Worst Person in the World, una de las películas más reconocidas de Trier, centrada en Julie, una joven que atraviesa cambios afectivos, profesionales y personales mientras intenta encontrar su lugar en la vida contemporánea.
Finalmente, el sábado 30 de mayo se proyectará Sentimental value, una historia sobre vínculos familiares, heridas emocionales y reconciliación, en la que un cineasta intenta reencontrarse con sus hijas después de años de distancia.