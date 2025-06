Proyectarán cine de Clint Eastwood en la Sala Lumière

A partir de este del martes 3 al sábado 7 de junio, se exhibirá un ciclo de cine dedicado al actor y director estadounidense Clint Eastwood, con una serie de sus mejores películas (excepto el miércoles 4), a las 16:00 horas, y con entrada libre.

El ciclo inicia este martes 3 con el filme The Bridges Of Madison, Country (1995), continúa el jueves 5 con la exhibición de Jersey Boy (2014); el viernes 6 con The 15’17 To París (2018) y cierra el sábado 07 con Cry Macho (2021), todas dirigidas por Eastwood.

El miércoles 04, en función especial por el 50 aniversario de la fundación de la Dirección de Investigación y Fomento de Cultura Regional -hoy Isic- se proyecta el documental Owen, el Poeta Olvidado, del cineasta mazatleco Óscar Blancarte, a la misma hora y también con entrada libre.

The Bridges Of Madison, Country (Los puentes de Madison) trata sobre la apacible vida de Francesca Johnson (Meryl Streep), una ama de casa que vive en una granja con su familia, la cual se ve alterada con la llegada de Robert Kincaid (Eastwood), un veterano fotógrafo de la revista National Geographic, que visita el condado de Madison (Iowa) para fotografiar sus viejos puentes. Cuando Francesca invita a Robert a cenar, un amor verdadero y una pasión desconocida nacerá entre ellos.

Jersey’s boys es la adaptación del musical homónimo, que ganó un premio Emmy. Narra la historia de cuatro jóvenes de Nueva Jersey que iban por mal camino hasta que se unieron para crear el icónico grupo musical The Four Seasons, liderado por Frankie Valli. La historia de sus esfuerzos, disputas y triunfos va acompañada de las canciones que influyeron en toda una generación.

The 15’17 to París narra cómo, en la tarde del 21 de agosto de 2015, tres jóvenes estadounidenses que viajaban por Europa se enfrentaron a un terrorista en un tren con destino a París, con 500 pasajeros a bordo. La película narra el curso de las vidas de estos amigos, desde los avatares de su niñez para encontrar su destino, hasta la serie de eventos que precedieron al ataque. A lo largo de esta desgarradora experiencia, su amistad nunca flaqueó, convirtiéndola en su mejor arma.

Y, por último, Cry Macho se sitúa en Texas, 1978, donde una ex estrella de rodeo y criador de caballos retirado (Eastwood) acepta un encargo de un antiguo jefe: traer a su hijo pequeño desde México de vuelta a casa para alejarlo de su madre alcohólica. En el viaje, ambos se embarcarán en una inesperada aventura.