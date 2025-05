A partir de este martes 6 y hasta el sábado 10 de mayo, se proyectará un ciclo de cine con las mejores producciones del director y productor de cine brasileño Fernando Meirelles. (Sao Paulo, 1955), con una selección de cinco películas, entre ellas Los dos papas, que anda de moda ante la sucesión papal en el Vaticano, en la Sala Lumière del Instituto Sinaloense de Cultura.

El programa inicia con la película City of God (Cidade de Deus, Brasil, 2002); y continúa el miércoles 7 con El jardinero fiel (The constant gardener, Reino Unido, 2005), el jueves 8 con Blindness (Ceguera, Brasil, 2008); el viernes 9 con 360 (Reino Unido, 2011), y cierra el sábado 10 con The Two Popes (Los dos papas, Reino Unido, 2019). Todas con una única función a las 16:00 horas con entrada libre.

Basada en hechos reales, Ciudad de Dios describe el mundo del crimen organizado en un suburbio de Río de Janeiro, de finales de los 70, cuando el tráfico de drogas y la violencia impusieron su ley en las favelas. Buscapé, un niño de 11 años tímido y sensible, observa la situación y sueña ser fotógrafo. Dadinho, de su edad, sueña con ser un peligroso criminal.